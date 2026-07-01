新宪法正式生效 政府总理：哈萨克斯坦开启现代化建设新阶段

别克帖诺夫在会上表示，当天正式生效的新宪法是决定哈萨克斯坦未来数十年发展方向的根本性文件。

“新宪法的通过，充分体现了广大公民对哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统领导下国家现代化进程的广泛支持。新宪法不仅为经济增长提供保障，更为国家实现先进、可持续发展奠定了坚实的制度基础。”别克帖诺夫说。

他指出，国家元首多次强调，哈萨克斯坦不能仅仅满足于追赶全球变革步伐，而应积极参与塑造新的国际经济格局。当前正在推进的各项改革，正是围绕这一目标展开，而新宪法则构成了改革进程的根本法律基础。

别克帖诺夫表示，随着新宪法正式实施，哈萨克斯坦已启动对国家和社会各项制度的全面改革。

“所有改革举措都旨在进一步维护社会稳定，持续提升公民福祉，巩固‘法律与秩序’原则，同时培养具有创新精神和高水平智力素养的新一代哈萨克斯坦公民。”他说。

总理强调，政府各部门将继续围绕新宪法确定的发展方向开展工作，确保各项改革举措得到有效落实。

经全民公投通过的哈萨克斯坦新宪法于今日正式生效。这部具有里程碑意义的法律文件不仅对国家治理体系进行全面重塑，也将深刻影响未来社会发展方向。