法拉比创新中心与Al Rajhi国际投资公司签署战略合作备忘录

（哈萨克国际通讯社讯）日前在沙特阿拉伯首都利雅得举行的GCC—中亚投资论坛期间，法拉比创新中心（Al-Farabi Innovation Hub）创始人阿斯兰·苏勒坦诺夫与Al Rajhi国际投资公司总经理兼卡塔尔-沙特阿拉伯商务理事会联席主席艾哈迈德·阿里·阿尔达希勒签署了一份战略合作备忘录。

据哈萨克斯坦数字发展、创新和航天航空工业部新闻处介绍，此次合作将为中亚初创企业在沙特阿拉伯提供广阔的发展空间，使这些企业能够获得新的资金支持，并在全球市场上稳步发展壮大。对于沙特阿拉伯而言，这项合作将使他们能够近距离了解中亚新兴科技企业，借鉴这些企业的最佳实践，并帮助将选定的项目引入沙特阿拉伯。

法拉比创新中心创始人兼首席执行官苏勒坦诺夫强调了此次合作的重要性。

-我们致力于为来自哈萨克斯坦和中亚的初创企业创造最佳营商环境，助力他们在中东和北非市场取得成功。双方的合作不仅仅停留在商业加速器层面，我们还将为数字创业者提供在中东和北非地区开展业务的深入知识，并帮助他们适应新的环境。-他指出。

【编译：阿遥】