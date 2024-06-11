哈萨克斯坦总检察院披露：非法转移资产中有无价艺术珍品

苏因迪科夫指出，哈萨克斯坦已经启动了一项复杂而细致的工作，旨在追回境外非法资产。总检察院在国际合作框架下，已向美国、英国、摩纳哥、西班牙、意大利和阿联酋等国家发出了逮捕和没收财产的请求。

-首批追回的资产包括位于黄金地段的豪宅、别墅、公寓，豪华汽车，酒店，商务中心，以及价值超过100万坚戈的珠宝首饰和品牌商品，有些品牌商品甚至高达10亿坚戈。此外，多处矿产已被退还或正在退还过程中。部分垄断者已向国家归还了企业和总面积超过1万公顷的土地。-苏因迪科夫表示。

苏因迪科夫还提到，一些追回的历史文化遗产甚至无法由专家客观评估其价值。

-据参与司法过程的专家评估，有些文物年代可能追溯到公元前，具有独特的历史文化价值。追回后，这些文物或将被移交给国内相关博物馆。-他说。

【编译：阿遥】