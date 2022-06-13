美国FDA：辉瑞疫苗对6个月至4岁幼童安全有效

哈通社/努尔苏丹/6月13日 —— 据联合早报网消息，美国食品与药物管理局（FDA）说，辉瑞-BioNTech冠病疫苗对6个月至4岁儿童是安全和有效的。

路透社报道，美国FDA审查人员星期天（6月12日）晚上发布针对辉瑞临床试验数据的分析简报。根据他们的评估，6个月至4岁年龄段的儿童接种辉瑞-BioNTech疫苗并没有出现任何新的安全问题。

美国FDA外部顾问小组将于6月15日开会，FDA的决定将取决于外部顾问小组的建议。

FDA人员在星期天的简报中说：

-根据现有的数据，接种三剂辉瑞-BioNTech疫苗可有效预防6个月至4岁儿童感染冠病。

针对辉瑞-BioNTech疫苗进行的一项早期数据分析，是以奥密克戎变种毒株为主流传播毒株时期的10起有症状冠病确诊病例为依据。他们的分析显示，辉瑞-BioNTech疫苗对5岁以下儿童预防冠病的有效性为80.3%。

世界上大部分地区尚未批准为6岁以下儿童接种冠病疫苗。由于5至11岁儿童对接种冠病疫苗的需求一直很低，目前尚不清楚有多少父母会为年幼子女接种冠病疫苗。

如果美国FDA和疾病控制与预防中心（CDC）批准幼童接种冠病疫苗，拜登政府预计最快会在6月21日开放让幼童进行接种。