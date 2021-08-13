美国FDA批准某些免疫力低下者接种新冠疫苗加强针

哈通社/努尔苏丹/8月13日--据中新社报道，美国食品和药物管理局12日宣布，批准某些免疫力低下者接种新冠疫苗加强针。

美药管局这次批准了辉瑞疫苗和莫德纳疫苗的加强针，这两种疫苗的常规接种方案均为两剂。美药管局发表声明说，某些免疫力低下者，尤其是器官移植者，可以在完成两剂接种后，至少间隔28天再接种同一种疫苗的加强针。

美药管局代理局长珍妮特·伍德科克在声明中说，美国已经处于新一波新冠疫情中，而免疫力低下者特别容易出现严重疾病。在对现有数据进行彻底评估后，美药管局确定这一小部分群体可能受益于加强针。

美疾控中心7月公布的数据显示，免疫力低下者在美国成年人中的比例仅为2.7%，但在«突破感染»的新冠住院病例中约占44%。«突破感染»指病原体突破了疫苗的防线，导致完成疫苗接种的人感染疫苗本该预防的疾病。

美疾控中心引用的几项小型研究表明，对于接种疫苗后免疫反应不佳的人，新冠疫苗加强针可能有助于他们的免疫系统产生抗体。相关研究显示，16%至80%的免疫力低下者在两次接种后没有检测到新冠抗体，在没有检测到抗体的这些人中，33%至50%的人在接种加强针后出现抗体。