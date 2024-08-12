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哈萨克斯坦新房价格走势分析：仅在两地上涨，其余地区保持平稳
（哈萨克国际通讯社讯）据krisha.kz网站数据显示，2024年7月，哈萨克斯坦新建住宅市场的价格仅在两个城市有所上涨，其余18个地区的新房价格保持不变。
7月新房市场概况
根据国家统计局的数据，与6月份相比，7月份哈萨克斯坦新建住宅的平均价格仅上涨了0.1%。具体来看，价格上涨的城市包括：
- 巴甫洛达尔：上涨3.1%
- 奇姆肯特：上涨1.1%
而在首都阿斯塔纳、最大城市阿拉木图以及其他16个地区，新房价格与6月份持平。值得注意的是，7月份哈萨克斯坦所有地区的新房价格均未出现下降。
年度价格变动
与2023年7月相比，今年7月哈萨克斯坦新建住宅的平均价格上涨了2.4%。涨幅较为显著的地区包括：
- 阿克托别：上涨7.5%
- 塔勒德库尔干：上涨7.2%
- 克孜勒奥尔达：上涨7.1%
阿拉木图的新房价格同比上涨了3.9%，阿斯塔纳则上涨了2.2%。然而，在奇姆肯特，新房价格却同比下降了2.2%。此外，还有两个地区出现了年度价格下降：
- 阿特劳：下降1.7%
- 乌斯卡曼：下降0.8%
新房价格概况
截至2024年7月，哈萨克斯坦新建住宅的平均价格为每平方米488,859坚戈。首都阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特的房价依旧是全国最高的：
- 阿斯塔纳：584 416坚戈/平方米
- 阿拉木图：567 618坚戈/平方米
- 奇姆肯特：425 413坚戈/平方米
值得一提的是，阿克套的新房均价也突破了每平方米40万坚戈，达到409 711坚戈。
与此同时，阿克托别、乌拉尔和科克舍套的新房价格则相对较低：
- 阿克托别：280 000坚戈/平方米
- 乌拉尔：287 000坚戈/平方米
- 科克舍套：306 000坚戈/平方米
【编译：达娜】