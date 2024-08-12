哈萨克斯坦新房价格走势分析：仅在两地上涨，其余地区保持平稳

7月新房市场概况

根据国家统计局的数据，与6月份相比，7月份哈萨克斯坦新建住宅的平均价格仅上涨了0.1%。具体来看，价格上涨的城市包括：

巴甫洛达尔：上涨3.1%

奇姆肯特：上涨1.1%

而在首都阿斯塔纳、最大城市阿拉木图以及其他16个地区，新房价格与6月份持平。值得注意的是，7月份哈萨克斯坦所有地区的新房价格均未出现下降。

年度价格变动

与2023年7月相比，今年7月哈萨克斯坦新建住宅的平均价格上涨了2.4%。涨幅较为显著的地区包括：

阿克托别：上涨7.5%

塔勒德库尔干：上涨7.2%

克孜勒奥尔达：上涨7.1%

阿拉木图的新房价格同比上涨了3.9%，阿斯塔纳则上涨了2.2%。然而，在奇姆肯特，新房价格却同比下降了2.2%。此外，还有两个地区出现了年度价格下降：

阿特劳：下降1.7%

乌斯卡曼：下降0.8%

新房价格概况

截至2024年7月，哈萨克斯坦新建住宅的平均价格为每平方米488,859坚戈。首都阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特的房价依旧是全国最高的：

阿斯塔纳：584 416坚戈/平方米

阿拉木图：567 618坚戈/平方米

奇姆肯特：425 413坚戈/平方米

值得一提的是，阿克套的新房均价也突破了每平方米40万坚戈，达到409 711坚戈。

与此同时，阿克托别、乌拉尔和科克舍套的新房价格则相对较低：

阿克托别：280 000坚戈/平方米

乌拉尔：287 000坚戈/平方米

科克舍套：306 000坚戈/平方米

【编译：达娜】