FIFA称望中国申办2034世界杯

哈通社阿斯塔纳电,据联合早报网消息,2014年巴西世界杯的硝烟还未散尽，2026年以及2030年世界杯的申办竞争已经正式展开。据英国《每日邮报》透露，美国成为举办2026年世界杯的最大热门，乌拉圭则将与阿根廷联合申办2030年世界杯，国际足联期待中国能够申办2034年世界杯。不过在着名体育学者、北京（张家口）申办冬奥会顾问易剑东(微博)看来，对于中国而言，并不需要等那么久，2030年就是个申办良机。

中国申办再等20年才有戏？ 腾讯网报道，随着巴西世界杯的落幕，国际足联开始启动2026年和2030年世界杯的申办工作。根据《每日邮报》的消息，目前已经确认申办2026年世界杯的国家包括加拿大、墨西哥以及哥伦比亚，其中墨西哥有过举办1970年及1986年世界杯的经验，加拿大则将举办2015年女足世界杯以积累经验，哥伦比亚也举办过U-20世青赛以及世界运动会。不过据《每日邮报》的分析，最有希望胜出的竟然是还没有提出申办的美国。 据悉，美国至今还没有提出正式申办的原因是此前申办时「严重受伤」--在申办2022年世界杯时，美国遗憾败给卡塔尔，而让美国耿耿于怀的是，随后卡塔尔就被曝出在申办过程中有贿赂行为。但目前看来，卡塔尔举办2022年世界杯恐怕很难改变，因此，在国际足联放出「如果美国申办一定能成功」的话时，美国足协主席苏尼尔•古拉迪还是强调，如果世界杯申办过程能够真正做到公正、透明，美国才会考虑申办2026年世界杯。有意思的是，这次国际足联似乎铁了心要把2026年世界杯举办权给美国作为「补偿」，国际足联主席布拉特以及秘书长瓦尔克等人都纷纷表态看好美国举办。 至于2030年世界杯，现在外界看好的是乌拉圭与阿根廷提出的联合申办，他们的主要竞争对手包括同属南美洲的智利以及同样将联合申办的东盟10国。此外，《每日电讯》分析，2034年世界杯有可能会重返欧洲，荷兰及比利时有意联合申办。值得一提的是，国际足联表态称，希望拥有庞大群众基础及广阔市场的中国能申办2034年世界杯，还认为中国极有可能成为众申办国最大竞争对手，甚至最终获得举办权。 2030年大可放手一搏 对于中国申办2034年世界杯更有把握的看法，着名体育学者、北京（张家口）申办冬奥会顾问易剑东表达了不同意见，他强调，与奥运会举办由各大洲轮流坐庄不同，国际足联对世界杯举办国的选择更为灵活，而且更容易「操作」，选择卡塔尔就是一个例子。「2026年世界杯我们申办成功的机会确实不大，毕竟2022年世界杯就在亚洲的卡塔尔举办，但2030年是世界杯100周年，中国可以申办，我们是足球的发源地，世界杯100周年也有纪念意义。」 易剑东说，2022年世界杯可以看成是对卡塔尔持续努力申办的回报，「据我瞭解，2006年卡塔尔获得亚运会主办权也是某种亚洲政治体系内在关係制约的结果，不完全是其实力的体现。说得直白点，2022年世界杯如果中国要争取，恐怕也基本是板上钉钉。」他强调，其实中国本来早就有申办世界杯的机会，可惜都主动放弃了。「我所瞭解的是，前任国际足联主席阿维拉热在快要退位时有过让中国举办2002年世界杯的想法，并且通过一些渠道暗示过中国有关方面。可惜我们当时有不少人认为在全力申办2000年奥运会之际，不宜分心去争取世界杯，而且有人认为举办世界杯的意义不如奥运会。现在看来，我们失去了2000年奥运会，也使日本和韩国作为亚洲的代表赢得了2002年世界杯的举办权。美国人在1994年和1996年实现了世界杯和奥运会的双赢，巴西在2014年和2016年也实现了这种兼得。」 易剑东坦言：「可以说，正是『奥运会和世界杯不能同时申办』的观念和『没进军过世界杯决赛圈就不该申办世界杯』的错误认识，使我们首次失去了把世界杯领进门的大好机会。」他强调，举办世界杯在某种程度上比举办奥运会意义更大，因为世界杯需要十多个城市的直接参与，时间长达1个月，举办成本少而且可以分摊，受益面广而且时间长，世界杯的经济收益也比奥运会高，光电视转播费就是奥运会的大约两倍。 「举办世界杯和奥运会一样，有8年左右的准备期，中国足球大可在基础建设和职业联赛建设方面积累经验和积攒实力。」他说，唯一的缺憾是，亚洲已经有2022年世界杯在手，中国申办成功的几率相对小些，「但2030年我们还是有希望的，虽然过去世界杯基本是欧洲、欧洲外这样的顺序，但国际足联没有大洲轮流举办的规定，而且申办世界杯不像申办奥运会，只需要执委会20多个委员的投票，而奥运会需要100多名国际奥委会委员的投票，所以，或许我们能举办百年庆典的世界杯呢！」