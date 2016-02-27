FIFA选举：因凡蒂诺当选国际足联主席

哈通社阿斯塔纳2月26日电 据BBC报道,国际足联特别大会 2月26日晚在苏黎世哈伦体育馆举行。经过两轮投票，欧足联秘书长因凡蒂诺在207票中获得115票，击败大热门亚足联主席巴林人萨尔曼，当选国际足联主席，任期是2016年到2019年。

第二轮投票结果：热门人选、亚洲足联合主席萨尔曼获得88票；约旦王子阿里•本•侯塞因获得4票；前国际足联国际关系事务主管尚帕涅没有获得选票。

第一轮投票结果：欧足联秘书长因凡蒂诺令人意外获得88票；萨尔曼获得85票；阿里•本•侯塞因获得27票；尚帕涅仅获得7票。

此前大会通过了国际足联改革方案。

大会开始前进行点名程序，国际足联209个成员协会全部出席。受到禁足处罚的布拉特和普拉蒂尼没有资格参会。

国际足联代主席哈亚图致开幕词，"长达1年的危机和震荡后，国际足联未来岌岌可危。我们可以一起塑造未来，心中不该充满恐惧。"

哈亚图强调腐败丑闻是"我们组织内部一小撮"所为，"我相信我们的团结，我们必须抓住这个机会，因为这是我们的共同责任，修复和重建组织的艰难任务就在我们肩上。我们理解深刻变革的需要，我们将进行这样的改革。我们需要时间，但我们在正确的道路上，不能再后退。"

最后的四名候选人为：

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萨尔曼（Sheikh Salman bin Ebrahm al-Khalifa）：亚洲足联合主席，现年50岁，巴林人

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因凡蒂诺（Gianni Infantino）：欧足联秘书长，现年45岁，瑞士人

 阿里•本•侯塞因（Prince Ali bin al-Hussein）：约旦王子，现年40岁

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尚帕涅（Jerome Champagne）：前国际足联国际关系事务主管，现年57岁，法国人

过去一段时间以来，国际足联高官普遍受到贪腐指控，多名官员被捕，现任主席因贪腐指控被"禁足"，不少知名赞助商也抛弃了国际足联。

美国检方已对多名国际足联官员提出指控，而瑞士检方也在对国际足联展开调查。

去年12月，布拉特因被指2011年向欧足联主席普拉蒂尼违规支付200万瑞士法郎酬金，而被国际足联道德委员会禁止在6年内参与任何与足球相关的活动。

曾经的热门人选普拉蒂尼后来因卷入贪腐案也被国际足联"禁足"，从而失去选举资格。两人目前都否认自己有任何过错，并向国际体育仲裁庭提出上诉。

在一系列贪污受贿的指控之后，国际足联秘书长杰罗姆•瓦尔克被无限期停职。

因凡蒂诺1970年3月23日出生于瑞士布里格，是一名意大利裔的瑞士人，祖先来自意大利的卡拉布里亚地区。

他在2007年3月31日苏格兰足协主席大卫•泰勒正式接手前曾经是欧足联的临时首席执行官，是现任的欧足联秘书长。

因凡蒂诺于2009年上任并以强硬的手段处理欧洲足球赌球丑闻，推行了欧足联"财政公平法案"。