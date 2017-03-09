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    19:01, 09 三月 2017 | GMT +6

    哈萨克斯坦国家队FIFA排行上升两位

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    哈通社阿斯塔纳 - 据Sports.kz消息，FIFA公布了全球国家队每月更新的排名。

    相比上月的排名，在3月的最新排行中，哈萨克斯坦国家队的排名提升了两位。

    目前，哈萨克斯坦国家队位居第94位。

    排行榜前三位并无变化，依然是阿根廷、巴西和德国。

    最新排行榜如下

    FIFA评级（2017年3月9日）：

    1（1）阿根廷 - 1644点

    2（2）巴西利亚 - 1534

    3（3）德国 - 1443

    4（4）智利 - 1389

    5（5）比利时 - 1379

    6（6）法国 - 1318

    7（7）哥伦比亚 - 1312

    8（8）葡萄牙 - 1240

    9（9）乌拉圭 - 1200

    10（10）西班牙 - 1162

    31（30）乌克兰 - 798

    60（61）俄罗斯 - 591

    63（63）乌兹别克斯坦 - 561

    72（72）白俄罗斯 - 472

    85（82）亚美尼亚 - 414

    89（89）阿塞拜疆 - 380

    94（96）哈萨克斯坦 - 357

    107（109）立陶宛 - 326

    111（113）拉脱维亚 - 312

    119（119）爱沙尼亚 - 291

    125（124）吉尔吉斯斯坦 - 265

    126（125）格鲁吉亚 - 261

    133（133）塔吉克斯坦 - 231

    144（144）土库曼斯坦 - 200

    162（163）摩尔多瓦 - 139

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

     

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 黄金储备
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