穆迪上调哈萨克斯坦Forte银行的长期存款评级

哈通社/努尔苏丹/12月20日 ——国际评级机构穆迪(Moody's )将哈萨克斯坦Forte银行（Forte Bank）的长期存款评级由B1调整至Ba3级，同时将评级展望维持“稳定”。

据了解，穆迪去年将Forte银行长期存款评级由B3上调至B1，并将评级展望上调至“稳定”。

穆迪分析人士认为，尽管在新冠疫情期间哈萨克斯坦商业活动和经济活动的下降，Forte银行资本水平的不断提高和强大的流动性是上调评级的主要因素。

去年，银行展现了稳定的收入增长和贷款的适度增加。此外，Forte银行的流动性也将保持较高水平，并保持着保守的贷款方式，正在积极扩大其存款基础。

Forte银行董事会主席古拉姆·安德罗尼卡什维利（Guram Andronikashvili）说：“国际评级机构穆迪高度评价了我们在成立哈萨克斯坦最稳定的银行道路上的工作。2020年11月，惠誉（Fitch Ratings）也上调了我们银行的评级。尽管疫情带来了艰难的市场条件，Forte银行保持着良好的金融和经营成果。评级的上调展现了银行的正确发展战略，以及有效性和客户对我们银行的信任。”

【编译：小穆】