Forte银行再度获评“哈萨克斯坦年度最佳银行”

哈通社/努尔苏丹/1月21日 -- 据Informburo.kz新闻网站1月20日报道，《亚洲货币》杂志（Asiamoney）日前公布评选结果，Forte银行连续第二年获颁«哈萨克斯坦年度最佳银行»称号。

《亚洲货币》杂志高度评价Forte银行高质量推进业务流程转型，在新冠疫情危机条件下为客户提供支持，包括响应国家号召，为受隔离措施影响严重的客户提供贷款重组服务。同时，Forte银行积极参与企业支持计划，为受疫情影响的企业提供利率为6%的优惠贷款。

Forte银行总裁安德罗尼卡什维利在接受颁奖时表示，感谢《亚洲货币》杂志对银行2020年工作的高度肯定。尽管面临新冠疫情带来的不利局面，Forte银行将持续为客户提供支持和高质量的创新服务。

Forte银行是哈萨克斯坦经营状况稳定、流动性充裕、资产排名靠前的二级银行之一，目前在全国拥有20家分行和近100家营业机构。在哈金融监管机构进行的银行资产质量评估（AQR）中表现良好。2018-2020年，Forte银行连续三年获得《全球财经》杂志（Global Finance）颁发的«哈萨克斯坦年度最佳银行»称号。2019年，获得《亚洲货币》杂志颁发的«哈萨克斯坦年度最佳银行»称号。2017、2018和2020年，获得英国《银行家》杂志（The Banker）颁发的«哈萨克斯坦年度最佳银行»称号。

【编辑：木合塔尔·木拉提】