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02:51, 27 六月 2014 | GMT +6
世界杯G组：葡萄牙2- 1加纳 双双出局
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哈通社阿斯塔纳电，阿斯塔纳时间6月26日22:00，2014年巴西世界杯G组第三轮一场焦点战在巴伐利亚国家体育场举行，葡萄牙队对阵加纳队。上半时维罗索传球导致博耶打进乌龙球，下半时吉安头球扳平比分，终场前C罗抽射破门。尽管葡萄牙2-1取得胜利，但葡萄牙仍以净胜球劣势无缘出线。
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