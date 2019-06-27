巴西总统G20随行人员藏毒39公斤被捕

哈通社/努尔-苏丹/6月27日 -- 据中新社消息，外媒27日报道，巴西总统波尔索纳罗25日启程飞往日本大阪参加G20峰会，部分随行人员所乘专机在西班牙停留时，机上一名空军军官竟被查出，行李藏有多达39公斤的古柯碱，遭西班牙警方逮捕。波尔索纳罗发推文表示"不可接受"、"势必严惩"。

西班牙当局表示，被捕的38岁罗德里奎兹(Sgt. Manoel Silva Rodrigues)与波尔索纳罗的随行先遣队同行，飞机在塞维利亚停留时罗德里奎兹被拦下。波尔索纳罗搭的是另一架专机，在葡萄牙里斯本降落停留。

西班牙警方表示，罗德里奎兹下机时带着一件随身行李及衣物袋，经过机场扫描站时被查出，衣物袋内装的全是古柯碱，足足有37包。巴西副总统莫兰(Hamilton Mourao )26日表示，从查获的数量来看，罗德里奎兹应是一名毒品走私老手。

波尔索纳罗上任后宣誓严打毒品走私，近来力挺一项加重毒品罪刑的法案，表示应给予警方更大的开火自由以对付嫌犯。

发生此次事件后，波尔索纳罗要求巴西国防部全力配合西班牙当局调查，并表示"我们不容忍这种辱国的行为"，誓言"重惩"该位空军军官。