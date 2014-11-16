G20峰会闭幕 发布全球经济增长宣言

哈通社阿斯塔纳11月16日电，据BBC报道，澳大利亚总理阿博特在G20布里斯班峰会闭幕式上宣布了与会各国领导人共同作出的旨在进一步促进世界经济复苏和成长的承诺宣言。

G20领袖们同意在2018年之前至少促成各国经济增长率达到2.1%，即为全球经济增添约2万亿美元价值的财富。 有分析人士指出，如果G20履行宣言承诺，全球经济将增加数以百万计新的就业机会。 不过，分析人士也同时指出，对于G20中的新型经济体来说2.1%增长并不是一件难事，然而对于仍然面临低增长或负增长的多数欧美发达国家来说，达标难度就大不相同了。 除聚焦经济增长外，以美国为首的西方阵营也试图利用峰会机会进一步向莫斯科施压，以及同时向北京示警。 孤立普京 俄罗斯总统普京在峰会期间受到来自西方各国领导人的重大压力 据报，多国领导人在为期二天的峰会期间向俄罗斯总统普京施加了压力，要求俄国改变在乌克兰危机中的立场。 普京总统选择提前离开峰会，并在启程前表示峰会具有"建设性"。 布里斯班峰会期间，包括美国、英国、加拿大和澳大利亚在内等西方阵营领导人纷纷在与普京会面时提出要求俄国在乌克兰问题上"停止破坏国际法，不再向分离主义势力提供重武器"。 美国和英国领导人还表示，除非普京改弦更张，否则旨在孤立俄罗斯的各项国际制裁将继续和加强。 普京总统则在峰会期间接受电视采访，指出针对俄罗斯的制裁其实也在损害全球经济发展。 克拉姆林宫否认向乌克兰东部派遣军队和重武器以便支撑分离主义叛军。 警示中国 除试图孤立俄国之外，美国和亚太主要盟国也在峰会期间试图进一步强化针对中国的"统一立场"。 刚刚结束访华行程的奥巴马总统在峰会期间和与会日本和澳大利亚领导人举行了场边会晤，重申要求"和平解决"南中国海主权争议的立场。 美日澳还在未点名中国为主要威胁同时，重申将进一步强化区域军事和国防一体化进程。