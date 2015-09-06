G20支持中国稳定经济努力

哈通社阿斯塔纳9月6日电 据英国《金融时报》6日报道，中国的经济政策和汇率形成机制改革周六得到广泛国际支持，全球主要经济体的财长和央行行长承认：北京方面正在应对一场艰难的经济转型。

中国当局成功说服多数主要经济体的财长和央行行长：人民币贬值和新的汇率管理安排，是向着在更大程度上由市场决定汇率的目标迈出的一步。

中方成功化解了某些官方圈子的担忧，即中国在8月11日出台、已导致全球金融市场出现动荡的新的汇率形成机制，是一项旨在刺激出口的竞争性贬值之举。

各方对中国的意图感到松口气之际，代表全球经济85%的20国集团(G20)财长和央行行长承诺采取措施提振经济增长，并表示对经济前景有信心。与这种乐观情绪形成对比的是，有证据表明全球经济增长未能达到预期。

国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯蒂娜•拉加德在为期两天的安卡拉会议结束后表示，该组织与中方围绕中国的经济和政策进行了开诚布公的对话，她认为"达成如此程度的相互理解让人极为欣慰"。

在会议间隙，欧洲各国部长和官员也表现出对北京方面的坚定支持。德国财长沃尔夫冈•朔伊布勒表示，20国集团一致认为，没有理由担心中国增长放缓。

英国财政大臣乔治•奥斯本表示，中国正在经历一场艰难的转型，从投资主导型经济转向在更大程度上依赖消费，而当局的承诺比之前更加开放。 "我们不希望看到这个大方向脱轨。在这方面，我们收到的讯息一直是令人鼓舞的。"

欧盟经济事务专员皮埃尔•莫斯科维奇对"（中国）当局保持增长的坚定决心"表示赞赏。

相对于欧洲对北京方面的积极支持，美国官员的反应则没那么积极。美国财长杰克•卢敦促中国财长楼继伟发出信号表明，中国不仅将允许市场压力压低人民币汇率，也将允许其推高人民币汇率。

美国财政部一名高级官员补充说，自新的汇率形成机制到位以来，"（当局）的干预措施一直是为了稳定汇率"，以"防止汇率下滑失控"，但他又说，真正的考验将是，当人民币面临上行的市场压力时，当局会不会允许汇率上升。他敦促北京方面将来更好地表明自己的意图。

只有日本对中国给予20国集团的解释表示不满。日本财务大臣麻生太郎批评中方与会代表对自己的动机解释不充分。"他们可能试图表现出建设性态度，但他们不够详尽，"他对记者们表示。

20国集团公报试图让中国加入共同的承诺："避免竞争性贬值"以及"避免持续的汇率失调"。