G20财长本周末聚上海 刺激增长或是主题

哈通社阿斯塔纳2月23日电 据BBC报道，美国财政部高级官员周一透露，由于担心全球经济增长前景，美国将在本周G20（20国集团）会议上敦促各国加大财政支出，以提振经济增长。

这位要求匿名的美国财政部高级官员对法新社表示，美国财政部长雅各布•卢将赴中国上海参会，此后赴北京会见其他中国官员。

本月26-27日，G20的财长和央行行长将齐聚中国上海，预计全球增长、货币及汇率政策将成为此次会议的主要议题。

法新社称，此次G20会议的议题可能还包括，加强金融衍生品监管，防止跨国公司转移利润以规避缴税，等等。

"全球范围内总需求仍然偏弱，我们认为世界经济可以表现更好。"这位官员专门提到了中国经济减速以及欧洲经济增长乏力，认为这是全球总体需求不足的重要原因。

他透露，会议期间，雅各布•卢将呼吁20国成员采取增加财政支出、货币政策以及结构性改革等措施刺激经济。此外，他表示，财政表现较强的国家更应该采取投资和政府消费的形式，刺激国内和国际需求。

美国方面还对走弱的人民币表示关注并强调，呼吁包括中国在内的所有国家应该避免采取竞争式贬值的方式刺激出口。

该官员透露，在访问北京期间，雅各布•卢将敦促中国落实市场化改革的各项承诺，敦促中国采取财政政策等方式刺激国内需求。

路透社报道称，雅各布•卢会后将在北京逗留两天。

美国财政部副部长内森•希茨周日也在分享平台Medium上表示，国际市场的低迷，促使各方将聚光灯指向中国，关注中国的经济转型和消费拉动。

本次会议举行之前，受通缩风险影响，包括日本和欧洲在内的多家央行已开始执行负利率。