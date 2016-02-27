各国媒体热议G20上海会议

哈通社阿斯塔纳2月27日电 综合外媒消息，二十国集团(G20)财长和央行行长会议2月26日至27日在上海举行。按GDP计算，二十国集团的经济规模占到全球经济总量的86%、人口占全球的2/3、贸易量占全球的75%，其重要地位不言而喻。

这次在上海召开的G20财长和央行行长会议同样引起了全球媒体的关注。看看各家媒体对这次会议都说了些什么。

《纽约时报》文章说：

"世界最大的工业化国家及发展中国家的财政部长和央行行长正面临自全球金融危机最低谷以来的最艰巨任务。欧洲陷入低增长，日本濒临衰退边缘。



中国作为近些年来世界经济主要的增长引擎，正在应对沉重债务、制造业放缓、出口业停滞不前及资金外流等问题。 由于石油及其他资源的价格持续偏低，依靠出售此类资源发展经济的国家步履维艰。美元走强促使很多消费者和公司放弃美国公司的产品，转而购买进口产品，导致美国经济增长受阻。



这给20国集团的经济决策者们出了一道难题，将会有很大的压力促使他们在上海会议中拿出解决方案来。"

英国广播公司说：

"在上海G20会议上，中国试图安抚全球财长们对中国经济放缓的担忧情绪。中国财政部部长楼继伟表示，中国可以应对目前面临的压力...中国央行行长周小川也表示，中国政府将更好平衡经济增长、结构调整和风险防范三者间的关系。



分析人士表示，周小川的讲话主要是为了缓解全球对中国如何处理外汇问题以及中国股市持续动荡的担忧。有人担心中国为了提振出口会让人民币持续贬值。



对此，周小川表示，中国历来的观点是反对竞争性贬值，反对用贬值赢得出口竞争力的这种方式。"

《今日美国》文章说：

"参加G20财长和央行行长会议的官员们敦促各国政府加速进行创造就业机会的改革，而不是依赖刺激政策来推动疲软的经济增长。



虽然各国政府试图压制外界对此次会议出台具体促增长措施的预期，但他们依然面临安抚金融市场的压力。"

《巴伦周刊》称：

"（美国财长）雅各布·卢（Jacob Lew）说，目前并不存在危机，因此没有理由期待此次G20会议出台重大的方案。这两点他都是对的。不过，一旦会议结束时真的没有任何方案，那么他说的第一点可能就会被证明是错误的了。

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经济学家、IMF和卢都认为政府应该拿出钱来通过填补医疗、教育、环保等方面的漏洞来创造需求。如果G20会议能坚定承诺采取更多财政支出措施，股市定会激动不已。不过，实际情况是，市场并没有那么挑剔，它们就想要刺激性政策的注入、无论是什么样的都行。因此，对于投资者而言，最大的危险就是G20会议结束了而与会者都认为最佳的做法就是什么都不做。"