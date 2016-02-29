G20誓言利用政策工具提振全球增长

哈通社阿斯塔纳2月29日电 据英国《金融时报》消息，熟悉20国集团(G20)上海会议的官员们介绍，与会的政策制定者们誓言要利用一系列政策工具来提振全球增长并避免货币战争。

G20上海会议最终发布的公报并未包含使用财政政策刺激增长的具体协议，但与以往相比，此次会议达成了仅靠货币政策不足以提高全球增长的共识。

"货币政策将继续支撑经济活动，确保价格稳定，这符合央行的使命，但货币政策本身无法带来均衡的增长，"公报表示。

"各方明确认识到，你不能靠开动印钞机摆脱当前困境，"一名要求不具名的与会者说，"大家觉得所有的杠杆都很重要，结构性政策方面更是日益如此。"

几个欧洲国家和美国的高级财政官员淡化了会议将产生提振全球增长的大胆举措的预期。但公报暗示，市场对于增长担忧的反应过头了。

"最近的市场波动并未反映出全球经济的基本面，"公报草案表示。

中国似乎也说服G20与会者相信，中国有意在未来更清楚地传达其经济和汇率政策。

与会者表示，在化解全球对于其经济管理质量的担忧方面，中国依靠其魅力攻势取得了重大进步，包括由央行官员发表几场公开演说，并安排在G20会议间隙举行了几场双边会晤。

"在人民币贬值问题上，我想我们明确地听到，中国没有贬值人民币的任何意图、决心或决定，"国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯蒂娜•拉加德(Christine Lagarde)表示。

美国财政部长雅各布•卢(Jacob Lew)也支持中国更清楚地传达其货币政策的努力。近几天，几名中国央行官员反复强调贬值并不在中国的议程之上。

"我认为中国过去几天进行的沟通不仅帮助我们，也帮助所有观察者更清楚地理解那一点，我认为那是非常积极的，"他说。

近几个月，对于中国汇率政策的困惑已导致全球各地汇市和股市出现动荡。

比起中国等成员国之前作出承诺避免出于竞争性目的贬值货币时所使用的语言，最后的公报使用了更为强有力的措辞："我们重申我们此前的汇率承诺，包括我们将避免进行竞争性贬值，不会出于竞争性目的设定各自的汇率目标。"