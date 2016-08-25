出席中国杭州G20峰会各国领导人名单公布

哈通社阿斯塔纳8月25日电 据中国媒体报道，中国外交部发言人陆慷昨天（24日）宣布了出席G20峰会外方领导人名单，美国总统奥巴马、俄罗斯总统普京、韩国总统朴槿惠、日本首相安倍晋三、英国首相特蕾莎·梅，以及纳扎尔巴耶夫总统等将应邀出席。

报道称，二十国集团领导人第十一次峰会将于9月4日至5日在浙江省杭州市举行。应中国国家主席习近平邀请，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫，以及阿根廷总统马克里、巴西领导人、法国总统奥朗德、印度尼西亚总统佐科、韩国总统朴槿惠、墨西哥总统培尼亚、俄罗斯总统普京、南非总统祖马、土耳其总统埃尔多安、美国总统奥巴马、澳大利亚总理特恩布尔、加拿大总理特鲁多、德国总理默克尔、印度总理莫迪、意大利总理伦齐、日本首相安倍晋三、英国首相特蕾莎·梅、欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克、沙特阿拉伯王储继承人兼第二副首相、国防大臣穆罕默德等二十国集团成员领导人，乍得总统代比、埃及总统塞西、老挝国家主席本扬、塞内加尔总统萨勒、新加坡总理李显龙、西班牙首相拉霍伊、泰国总理巴育等嘉宾国领导人将与会。



据悉，出席会议的还有联合国秘书长潘基文、世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德、世界贸易组织总干事阿泽维多、国际劳工组织总干事莱德、金融稳定理事会主席卡尼、经济合作与发展组织秘书长古里亚等有关国际组织负责人。