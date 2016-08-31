驻华大使：全球目光将聚焦杭州G20

哈通社阿斯塔纳8月31日电 据中国日报消息， 哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫29日在接受《中国日报》采访时表示，杭州G20峰会将成为世界经济和金融系统的一件大事，纳扎尔巴耶夫总统作为G20嘉宾国元首，将在峰会上提出新的倡议。

努雷舍夫说："考虑到出席20国集团会议的国家和国际组织的名额是有限的，会议所做出的决定会影响到国际经济政策、金融系统和投资环境。"



努雷舍夫说："毫无疑问，全世界的目光都将聚焦到此次会议。纳扎尔巴耶夫总统在此次峰会上将同其他国家领导人讨论世界经济形势，并就世界金融危机所造成后果的可能解决途径进行讨论。除此之外，我们希望20国集团会议上一些议题的积极方面能在我国得到研究和应用。"



努雷舍夫透露，纳扎尔巴耶夫总统访问期间，计划将与习近平主席以及其他国家领导人举行双边会谈。此外，还将会见商界人士。计划签署有关环境保护、铁路、农业问题的双边文件。其中一个主要文件就是签署"光明大道"与"丝绸之路经济带"规划纲要对接的合作计划。



他表示，纳扎尔巴耶夫总统于2014年11月宣布的"光明大道"新经济政策在很大程度上与丝绸之路经济带发展规划相契合。两个战略规划都注重发展交通运输潜力，为经济贸易和投资合作的进一步发展创建有利的条件，并从整体上相互和谐补充。



"除此之外，丝绸之路经济带、上合组织和欧亚经济联盟的对接可能成为跨国合作的优先方向，这将同样考虑到国家利益，为经济贸易和投资合作的进一步发展创造新的契机。我相信，我们播下的种子发芽后将为人类持久和平发展、构建普遍平等公平的社会奠定基础。"



在谈及哈中两国关系时，努雷舍夫指出，两国在1992年1月3日就建立了外交关系，而中华人民共和国是首批承认哈萨克斯坦独立的国家之一。



"纳扎尔巴耶夫总统的务实外交政策指明、确立并继续发展与所有邻国的睦邻友好关系。其中与中国的关系占据着特殊的位置。目前，哈中国家元首关于全面战略合作伙伴关系新阶段的联合宣言（2015年8月于北京）确定并说明了双边关系的水平。"



努雷舍夫说："哈萨克斯坦和中国是友好邻邦，应当在相互尊重、互利共赢、平等的原则上展开两国间的合作。因此，要对哈中关系现状予以高度评价，我认为，加深高水平政治对话、拓宽经济合作、进一步加强符合两国利益的睦邻友好和相互信任。"



努雷舍夫期待随着中哈两国关系的加深，有更多的中国企业在哈投资。他说："哈萨克斯坦具备一系列投资吸引力因素。首先，哈萨克斯坦国家内部政治稳定、经济不断增长。此外，哈萨克斯坦已通过了国家引进投资计划，对税制进行了简化，在独联体国家中创造了最有利的投资的环境。"