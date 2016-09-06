G20杭州峰会公报全文

哈通社阿斯塔纳9月6日电 在中国举行的G20杭州峰会于5日正式闭幕，并公布了长达9页的峰会公报。

中国国家主席习近平表示，与会领导人将制定全球投资指导原则并探索结构性改革，承认在全球化效应面临越来越多批评的情况下，有必要实施除低利率以外的更多行动来推动全球经济增长。

包括美国总统奥巴马(Barack Obama)、英国首相特雷莎·梅(Theresa May)和习近平在内的领导人均在新闻发布会和其他会议中强调，为了让越来越不受欢迎的贸易协议得到支持，有必要改善普通民众的生活。国际货币基金组织(International Monetary Fund, 简称IMF)总裁拉加德(Christine Lagarde)在峰会闭幕时说，全球经济必须有更多更具包容性的增长。

以下为公报全文：



二十国集团领导人杭州峰会公报

2016年9月5日

序言

1.我们，二十国集团领导人，于2016年9月4日至5日在中国杭州相聚。

2.我们相聚在全球经济继续复苏、部分经济体抗风险能力加强、增长新动能开始出现的时刻。但经济增长仍弱于预期。金融市场潜在动荡、大宗商品价格波动、贸易和投资低迷、一些国家生产力及就业增长缓慢等下行风险犹存。地缘政治走向、难民增加以及恐怖主义冲突等挑战导致全球经济前景复杂化。

3.我们相聚在世界经济版图持续变化和全球增长动力大转型的重要时刻。这一转变带来挑战和不确定性，同时也蕴含机遇。值此时刻，我们所作出的决定事关能否有效应对当今世界诸多挑战，也关乎如何塑造世界经济未来。

4.我们坚信，二十国集团建立更紧密伙伴关系，携手行动，将为世界经济增长传递信心，提供动力，增进合作，促进普遍繁荣，造福各国人民。

5.我们决心构建创新、活力、联动、包容的世界经济，并结合2030年可持续发展议程、亚的斯亚贝巴行动议程和《巴黎协定》，开创全球经济增长和可持续发展的新时代。

6.为此，二十国集团作为国际经济合作主要论坛，同意根据以下原则，就推动世界经济强劲、可持续、平衡和包容增长的一揽子政策和措施形成"杭州共识"：

----放眼长远。我们将完善二十国集团增长议程，发掘增长新动力，开辟新增长点，以创新和可持续的方式推动经济转型，更好地维护当代和子孙后代共同利益。

----综合施策。我们将创新经济增长理念和政策，财政、货币和结构性改革政策相互配合，经济、劳动、就业和社会政策保持一致，需求管理和供给侧改革并重，短期政策与中长期政策结合，经济社会发展与环境保护共进。

----扩大开放。我们将继续努力建设开放型世界经济，反对保护主义，促进全球贸易和投资，加强多边贸易体制，确保全球化背景下的经济增长提供惠及更多人的机遇、得到公众普遍支持。

----包容发展。我们将确保经济增长的成果普惠共享，满足各国和全体人民尤其是妇女、青年和弱势群体的需要，创造更多高质量就业，消除贫困，解决经济发展中的不平等现象，不让任何国家、任何人掉队。

加强政策协调

7.实现经济增长，必须加强政策设计和协调。我们决心将各自以及共同使用所有政策工具，包括货币、财政和结构性改革政策，以实现我们强劲、可持续、平衡和包容性增长的目标。货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，与中央银行的职责保持一致，但仅靠货币政策不能实现平衡增长。在强调结构性改革发挥关键作用的同时，我们还强调财政战略对于促进实现共同增长目标同样重要。我们正在灵活实施财政政策，并实施更为增长友好型的税收政策和公共支出，包括优先支持高质量投资，同时增强经济韧性并确保债务占国内生产总值的比重保持在可持续水平。此外，我们将继续研究二十国集团在必要时可采取的适合各国国情的政策措施，以支持增长和应对潜在风险，包括应对资产负债表的脆弱性。我们重申，汇率的过度波动和无序调整会影响经济金融稳定。我们的有关部门将就外汇市场密切讨论沟通。我们重申此前的汇率承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率。我们将仔细制定、清晰沟通我们在宏观经济和结构性改革方面的政策措施，以减少政策的不确定性，将负面溢出效应降至最低，并增加透明度。

8.我们在落实增长战略方面取得了新进展，但仍有大量工作需要推进。迅速和全面落实增长战略对于支持经济增长和实现布里斯班峰会制定的共同增长雄心仍然十分关键，我们正在明确落实增长战略措施的优先顺序。为此，我们制订了《杭州行动计划》并更新增长战略，包括新的和调整的宏观经济及结构性政策措施，发挥二者相互支持以共同促进增长的作用。我们还将致力于减少过度失衡，并在追求经济增长的过程中提升包容性和减少不平等。

创新增长方式

9.实现有活力的增长并创造更多就业，必须挖掘增长新动力。我们重申提振全球需求以支持短期增长的重要性，同时认为必须消除供给侧制约，以持续提升劳动生产率，拓展生产的边界，释放中长期增长潜力。

10.我们认识到，无论对各国而言，还是对全球而言，创新都是经济长期增长的重要动力之一。我们致力于以创新为重要抓手，挖掘各国和世界经济增长新引擎，以解决近期疲弱增长的根本原因。这将有利于创造新的、更好的就业，建设更清洁的环境，提高生产率，应对全球性挑战，改善人民生活水平，构建活力、合作和包容的创新生态系统。我们据此核准《二十国集团创新增长蓝图》。该《蓝图》包含创新、新工业革命和数字经济等领域的政策和措施。在此方面，我们还确认结构性改革的重要性。我们将以"发挥引领作用、秉持伙伴关系、保持开放精神、体现包容风格、践行创意理念、发挥协同效应、展现灵活态度"为愿景，根据《蓝图》的建议和本国国情采取行动。

11.我们承诺采取跨领域行动，加强多层面伙伴关系，支持发展中国家能力建设，改进技能和人力资本。我们将设立一个专题工作组。该工作组将在经合组织和其他相关国际组织支持下，进一步推动二十国集团创新、新工业革命和数字经济议程，确保相关工作与现有成果的延续性和一致性，与二十国集团其他工作机制形成合力，并符合未来二十国集团主席国的优先工作方向。

12.为实现创新驱动增长，营造创新生态系统，我们支持就以科技创新为核心、涵盖广泛领域的创新议题开展对话和合作。我们制定《2016年二十国集团创新行动计划》，承诺采取促进创新的战略和政策，支持科技创新投资，支持科技创新技能培训(包括为更多妇女进入上述领域提供支持)，促进科技创新人才流动。我们支持根据彼此同意的条件促进自愿的知识分享和技术转让。本着这一方式，我们支持采取适当措施促进开放科学，推动在可找寻、可访问、可交互、可再用的原则下，提高获取公共财政资助的研究成果的便利性。为推进上述立场，我们强调开放的贸易和投资机制在通过保护知识产权促进创新以及在科技方面改善与公众沟通的重要性。我们同意在现有的创新政策平台框架内，建立二十国集团创新政策实践在线交流社区，发布2016年二十国集团创新报告，并通过这些措施加强知识和经验交流。

13.为抓住新工业革命为工业特别是制造业和相关服务业带来的机遇，我们制定《二十国集团新工业革命行动计划》。我们致力于按照行动计划做出的承诺，加强新工业革命领域的沟通、协调及相关研究，促进中小企业从新工业革命中获益，应对就业和劳动力技能领域的挑战，鼓励在标准、根据各方加入的多边协议实现知识产权的充分有效保护以及新工业基础设施等领域开展更多合作，并支持工业化发展。我们也支持发展中国家特别是非洲和最不发达国家工业化。我们决心在整个转型过程中支持劳动人口，确保新工业革命惠及所有人，包括妇女、青年和弱势群体。我们呼吁开展合作，使预期的科技和工业转型带来的收益最大化，并减少其负面影响。在所有这些倡议中，二十国集团将考虑发展中国家和发达国家面临的不同机遇和挑战。

14.为释放数字经济潜力，我们在安塔利亚峰会工作的基础上，制定了《二十国集团数字经济发展与合作倡议》。我们将着眼于为发展数字经济和应对数字鸿沟创造更有利条件，包括更多更好和负担得起的网络准入、促进经济增长及信任和安全的信息流动，同时确保尊重隐私和个人数据保护、促进信息通信技术领域投资、支持创业和数字化转型、加强电子商务合作、提高数字包容性和支持中小微企业发展。为此，我们重申安塔利亚峰会公报第26段，承诺将为构建开放、安全的数字经济发展环境提供政策支持，并认识到充分、有效的知识产权保护和执法在发展数字经济方面的作用。我们欢迎经合组织、国际货币基金组织及其他国家和国际组织在数字经济测度方面所作的努力，认为需要进一步开展相关研究和交流。

15.我们重申结构性改革对提高二十国集团成员国生产率、潜在产出以及促进创新增长的关键作用。我们将落实二十国集团"深化结构性改革议程"，同时注意到结构性改革的选择和设计应符合各国经济情况。我们核准该议程确定的9个改革优先领域及一系列指导原则。这些将为各成员提供有用的高级别指导，同时允许各国照顾到本国具体国情。我们也支持由一套指标体系组成的量化框架，以帮助监测和评估我们在结构性改革方面所作努力、取得的进展和面临的挑战，该框架将逐步优化。我们正制定一个覆盖短期、中期和长期措施的增长战略。我们将确保"深化结构性改革议程"和"创新增长蓝图"中的相关要素得到清楚阐释。

建设更高效的全球经济金融治理

16.实现抗风险的增长，必须建设有效的全球经济金融治理架构。我们将继续在此方面作出努力。

17.我们核准了《二十国集团迈向更稳定、更有韧性的国际金融架构的议程》。我们将继续改善关于资本流动的分析、监测和对资本流动过度波动带来风险的管理。我们期待国际货币基金组织在年底前完成关于应对资本流动的国别经验和新问题的审议。我们注意到正在进行的对经合组织资本流动通则的审议工作。我们支持进一步加强以强劲的、以份额为基础的、资源充足的国际货币基金组织为核心的全球金融安全网，提高国际货币基金组织贷款工具的有效性、并在尊重各自职责的基础上进一步加强国际货币基金组织与区域金融安全网之间的有效合作。为此，我们欢迎国际货币基金组织与清迈倡议多边化将要进行的联合演练。本着保持国际货币基金组织现有贷款能力的目标，我们支持延续成员国与国际货币基金组织的双边和多边借款协议，并呼吁国际货币基金组织成员国广泛参与，包括通过签订新的协议。我们欢迎国际货币基金组织2010年份额和治理改革的落实并致力于在2017年年会前完成第15次份额总检查，包括形成新的份额公式。我们重申，份额调整应提高有活力经济体的份额占比，以反映其在世界经济中的相对地位，因此可能的结果是新兴市场和发展中国家的份额占比整体提高。我们承诺保护最贫困国家的发言权及代表性。我们支持世界银行按照达成一致的路线图、时间表及原则实施股份审议，目标是逐渐实现平等投票权。我们强调促进有效且可持续的融资实践的重要性，并将继续改善债务重组进程。我们支持将加强的合同条款纳入主权债券中的持续努力。我们支持巴黎俱乐部作为主要的国际官方双边债务重组平台，讨论一系列主权债问题，并持续吸纳更多新兴债权国。我们欢迎韩国加入巴黎俱乐部以及巴西做出加入巴黎俱乐部的决定。我们欢迎中国继续常态性参加巴黎俱乐部会议，以及中方发挥更具建设性作用的意愿，包括进一步讨论潜在的成员身份问题。根据国际货币基金组织的决定，我们欢迎人民币于10月1日被纳入特别提款权货币篮子。我们支持正在进行的在扩大特别提款权使用方面的研究，如更广泛地发布以特别提款权为报告货币的财务和统计数据，以及发行特别提款权计价债券，从而增强韧性。在此方面，我们注意到世界银行近期在中国银行间市场发行了特别提款权债券。我们欢迎国际组织进一步开展工作以支持本币债券市场的发展，包括加强对低收入国家的支持。

18.构建一个开放且具有抗风险能力的金融体系对支持可持续增长和发展至关重要。为此，我们继续承诺完成监管框架中剩余的核心工作，以及及时、全面和一致地落实已议定的金融部门改革议程，包括巴塞尔协议III和总损失吸收能力标准，以及有效的跨境处置机制。我们重申支持巴塞尔银行监管委员会在2016年底前完成巴塞尔协议III框架，在推动公平竞争的环境的同时，避免进一步大幅度提高整个银行业的总体资本金要求。我们欢迎金融稳定理事会关于金融监管改革执行与效果的第二份年报，并将继续加强监测改革落实情况及其效果，以确保其符合我们的总体目标，包括应对任何未预见到的重大后果。我们将继续应对保险业系统性风险的问题。我们欢迎针对国际活跃保险机构制定保险资本标准的工作。我们致力于充分且及时地落实已议定的场外衍生品改革，我们将消除向交易库报告场外衍生品交易以及当局合理获得数据所面临的法律和监管障碍。我们鼓励成员消除在实施《金融市场基础设施原则》方面的差距，欢迎支付与市场基础设施委员会、国际证监会组织和金融稳定理事会关于加强中央对手抗风险能力、恢复计划和可处置性的报告。鉴于有效的宏观审慎政策在限制系统性风险方面发挥着重要作用，我们欢迎国际货币基金组织、金融稳定理事会和国际清算银行联合进行的总结宏观审慎框架和工具国际经验的工作，以帮助促进实施有效的宏观审慎政策。我们欢迎金融稳定理事会就应对资产管理业务结构脆弱性的政策建议征求意见。我们将继续密切监测并在必要时应对金融体系中的新风险和脆弱性，包括与影子银行、资产管理和其他市场化融资有关的风险。我们将继续通过由金融稳定理事会协调的四项行动计划应对代理行业务减少问题，以支持侨汇、普惠金融、贸易和开放。我们期待进一步合理明确监管预期的相关工作，包括10月份金融行动特别工作组将审议代理行指引。我们呼吁二十国集团成员、国际货币基金组织和世界银行加大对各国能力建设的支持力度，从而帮助其改善全球反洗钱和反恐融资以及审慎标准的合规工作。我们核准二十国集团数字普惠金融高级原则、二十国集团普惠金融指标体系升级版以及二十国集团中小企业融资行动计划落实框架。我们鼓励各国在制定更广泛的普惠金融计划时考虑这些原则，特别是在数字普惠金融领域，并采取切实行动加快工作进度，让金融服务惠及所有人。

19.我们将继续支持国际税收合作以建立一个全球公平和现代化的国际税收体系并促进增长，包括推进正开展的税基侵蚀和利润转移合作、税收情报交换、发展中国家税收能力建设和税收政策等，以促进增长，提高税收确定性。我们欢迎建立二十国集团/经合组织税基侵蚀和利润转移包容性框架，以及在日本京都召开的第一次会议，支持及时、持续、广泛落实税基侵蚀和利润转移一揽子项目，并呼吁所有感兴趣但尚未就税基侵蚀和利润转移项目作出承诺的国家和税收辖区作出承诺，并平等参与该框架。我们也欢迎在有效和广泛落实国际公认的税收透明度标准方面取得的进展，呼吁所有尚未承诺采纳税收情报自动交换标准的相关国家，包括所有金融中心和辖区，尽快作出承诺，最迟在2018年前实施自动情报交换标准，签署并批准多边税收行政互助公约。我们核可经合组织与二十国集团成员共同提出的关于识别在税收透明度方面不合作辖区的客观标准建议。我们要求在2017年6月前向我们报告各辖区在税收透明度上取得的进展，以及税收透明度与情报交换全球论坛将如何管理国别审议进程，应对各国提出的补充审议要求，以便经合组织在2017年7月二十国集团领导人峰会前准备一份尚未在落实国际税收透明度标准上取得满意进展的辖区名单。对列入名单的辖区将考虑制定防御性措施。我们鼓励各国和国际组织帮助发展中国家进行税收能力建设，并对国际货币基金组织、经合组织、联合国和世界银行共同成立的新的税收合作平台表示认可。我们支持亚的斯税收倡议的原则。我们认识到非法资金流动对各国经济都会产生巨大负面影响，并将继续推进二十国集团在这方面的工作。我们强调税收政策工具在开展供给侧结构性改革、促进创新驱动和包容性增长方面的有效性，以及税收确定性对于促进投资和贸易的益处，并要求经合组织和国际货币基金组织继续就促进增长的税收政策和税收确定性开展工作。为此，中方愿作出自身贡献，成立一个旨在开展国际税收政策设计和研究的国际税收政策研究中心。

20.金融透明度和所有国家对透明度标准的有效落实，特别是落实法人和法律安排的受益所有权方面的透明度标准，对保护国际金融体系的完整性，防止将这些实体用于腐败、逃税、恐怖主义融资和洗钱活动至关重要。我们要求金融行动特别工作组和全球税收论坛在今年10月二十国集团财长和央行行长会议之前，就如何改进国际透明度标准的实施，包括获取受益所有权信息并开展跨国信息交换提出初步建议。

21.我们认识到，为支持在环境可持续前提下的全球发展，有必要扩大绿色投融资。绿色金融的发展面临许多挑战，包括环境外部性内部化所面临的困难、期限错配、缺乏对绿色的清晰定义、信息不对称和分析能力缺失等，但我们可以与私人部门一起提出许多应对这类挑战的措施。我们欢迎绿色金融研究小组提交的《二十国集团绿色金融综合报告》和由其倡议的自愿可选措施，以增强金融体系动员私人资本开展绿色投资的能力。我们相信可通过以下努力来发展绿色金融：提供清晰的战略性政策信号与框架，推动绿色金融的自愿原则，扩大能力建设的学习网络，支持本地绿色债券市场发展，开展国际合作以推动跨境绿色债券投资，鼓励并推动在环境与金融风险领域的知识共享，改善对绿色金融活动及其影响的评估方法。

22.腐败和非法资金流动损害公共资源的公平分配，妨碍经济可持续增长，破坏全球金融体系的廉洁与法治。我们决定加强二十国集团反腐败国际合作，同时在此方面充分尊重国际法、人权、法治和各国主权。我们核准《二十国集团反腐败追逃追赃高级原则》，欢迎中国关于在华设立二十国集团反腐败追逃追赃研究中心的倡议，该中心的运行将符合国际规范。我们承诺继续建设二十国集团拒绝腐败分子入境执法合作网络。我们将根据本国法律开展执法部门、反腐败和司法机关的跨境合作和信息分享。我们呼吁二十国集团成员批准《联合国反腐败公约》，欢迎开展第二轮履约审议。我们将致力于有效落实该公约和其他可适用的国际条约中关于引渡、刑事司法协助和资产追回的规定。我们核准《二十国集团 2017-2018年反腐败行动计划》，改善公共和私营部门廉洁和透明度，通过行动落实我们在反腐领域零容忍、在内部反腐机制零漏洞和在反腐行动上零障碍的立场。我们要求反腐败工作组以更高的关注度和紧迫感，在2016年底前制定对上述行动计划的落实方案，作为下步开展反腐合作的灵活框架。我们欢迎2016年5月伦敦反腐败峰会以及2016年3月经合组织部长级会议取得的成果。

23.根据《二十国集团能源合作原则》，我们重申致力于构建运转良好、开放、竞争、高效、稳定和透明的能源市场，建设能更好地反映世界能源版图变化、更有效、更包容的全球能源治理架构，塑造一个负担得起、可靠、低温室气体排放和可持续的能源未来，同时利用好能源资源和技术。我们强调，持续投资于能源和更好的地区互联互通项目尤其是可持续能源项目，对确保未来能源安全、防范能源价格飙升影响经济稳定至关重要。我们将同撒哈拉沙漠以南非洲国家和亚太国家一道，提高负担得起、可靠、清洁、可持续、现代化的能源服务的普遍可及性，特别是减少普及电力的障碍。我们鼓励各成员在自身需要和国情基础上显著提高能效，以及调整生活方式以促进节约能源。我们将探索创新合作安排，推动国际能效合作。我们核准二十国集团能源部长发布的能源可及性自愿合作行动计划、可再生能源自愿行动计划和能效引领计划，要求他们定期会晤以跟踪上述计划的落实情况。

24.我们重申能源合作对构建更清洁的能源未来和确保可持续能源安全、从而推动经济增长具有重要作用。我们欢迎在6个能效关键领域自愿开展的国际合作取得的进展，其中包括重型卡车及改善其能效，同时考虑《二十国集团能效引领计划》中的有关政策措施并确保符合各国国情。我们重申承诺在中期内规范并逐步取消低效的、鼓励浪费的化石燃料补贴，同时向贫困人群提供支持。我们欢迎二十国集团国家在落实其承诺方面取得的进展并期待未来取得进一步进展。我们特别鼓励二十国集团国家考虑参与自愿同行审议。考虑到天然气是一种低排放的化石燃料，我们将通过加强合作寻求解决方案，以推动在天然气开采、运输和加工方面最大程度减少环境影响。我们强调能源来源和通道多样化的重要性。

促进更强劲的全球贸易和投资

25.实现强劲增长，必须促进包容、强劲和可持续的贸易和投资增长。我们对全球贸易和投资增长缓慢表示关切，承诺推动贸易投资自由化和便利化，加强开放型世界经济。我们认识到发展中国家通过经济多样性和工业升级以从更加开放的全球市场中受益的重要性。我们核可7月9日至10日在上海成功举办二十国集团贸易部长会议的成果，欢迎设立贸易投资工作组。我们承诺进一步加强二十国集团贸易投资合作。

26.我们重申在当今全球贸易中维护以世贸组织为核心、以规则为基础、透明、非歧视、开放和包容的多边贸易体制。我们重申承诺开展以发展为核心的"后内罗毕"工作，承诺优先推进多哈回合剩余议题谈判，包括农业谈判的所有三大支柱(市场准入、国内支持、出口竞争)、非农市场准入、服务、发展、与贸易有关的知识产权、规则。我们还注意到一系列议题也许在当前全球经济中符合共同利益并具有重要性，因此可成为世贸组织讨论的合理议题，包括在区域贸易协定和二十国集团工商界提出的问题。我们将增强紧迫感，团结一致，与世贸组织成员一道推动在世贸组织第十一次部长级会议及此后取得积极成果。我们将共同加强世贸组织的作用。

27.我们承诺在2016年底前批准《贸易便利化协定》，呼吁其他世贸组织成员采取同样行动。我们注意到双边和区域贸易协定在贸易自由化和贸易规则发展方面的重要作用，认识到需要确保其同世贸组织规则保持一致。我们承诺致力于确保双边和区域贸易协定对多边贸易体制形成补充，保持开放、透明、包容并与世贸组织规则相一致。与世贸组织规则相一致、广泛参与的诸边贸易协定能对全球自由化倡议发挥重要补充作用。二十国集团《环境产品协定》谈判参与方欢迎世贸组织《环境产品协定》谈判达成的"着陆区"，重申其目标是加倍努力弥合现存分歧，在找到解决参与方核心关切的有效途径后，于2016年底前达成一个富于雄心、面向未来的《环境产品协定》，在广泛范围内削减环境产品关税。

28.我们重申反对任何形式的贸易和投资保护主义。我们将减少及不采取新的贸易保护主义措施的承诺延长至2018年底并重申决心实现这一承诺，支持世贸组织、联合国贸发会议和经合组织予以监督。我们强调，必须更有效地与更广大公众沟通贸易和市场开放带来的好处，同时辅以合适的国内政策，确保各方广泛受益。

29.我们核准《二十国集团全球贸易增长战略》，将据此在降低贸易成本、促进贸易和投资政策协调、推动服务贸易、加强贸易融资、促进电子商务发展，以及处理贸易和发展问题方面作出表率。我们欢迎世贸组织发布全球贸易景气指数，作为指导全球贸易的关键指标。我们核准《二十国集团全球投资指导原则》。该指导原则有助于营造开放、透明和有利的全球投资政策环境。

30.我们支持采取有关政策，确保企业特别是妇女和青年企业家、女性领导的企业和中小企业，无论规模大小，都能从全球价值链中受益，并鼓励发展中国家，特别是低收入国家在更高水平、更多附加值上参与全球价值链并向高端移动。我们欢迎二十国集团工商峰会对加强数字贸易和其他工作的兴趣，注意到其关于构建全球电子商务平台的倡议。

31.我们认识到全球经济复苏缓慢和市场需求低迷使得包括一些行业产能过剩在内的结构性问题更加严重，这些问题对贸易和工人产生了负面影响。我们认识到，钢铁和其他行业的产能过剩是一个全球性问题，需要集体应对。我们也认识到，政府或政府支持的机构提供的补贴和其他类型的支持可能导致市场扭曲并造成全球产能过剩，因此需要予以关注。我们承诺加强沟通与合作，致力于采取有效措施应对上述挑战，以增强市场功能和鼓励调整。为此，我们呼吁通过组建一个关于钢铁产能过剩的全球论坛，加强信息分享与合作。该论坛可由经合组织提供协助，并由二十国集团成员和感兴趣的经合组织成员积极参加。我们期待关于全球论坛所做努力的进展报告于2017年向二十国集团相关部长提交。

推动包容和联动式发展

32.实现强劲、可持续、平衡增长，必须坚持包容性增长。我们承诺将确保经济增长的益处惠及所有人并最大程度释放发展中国家和低收入国家的增长潜力。鉴此，我们将可持续发展作为二十国集团重要议题。

33.我们承诺将加强可持续发展政策协调，重申将根据自身国情并充分发挥二十国集团比较优势，将自身合作与全球落实2030年可持续发展议程、亚的斯亚贝巴发展筹资行动议程结合起来，同时承认联合国在全球落实和审议2030年可持续发展议程方面的领导作用。我们将通过在广泛领域大胆变革的集体和自愿的国别行动，为各国落实该发展议程作出表率。我们核准《二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划》，其中包含了二十国集团一些高级别原则。我们藉此重申对实现2030年议程雄心的承诺。我们注意到亚的斯税收倡议，欢迎成立技术促进机制，再次强调通过扩大技术合作实现可持续发展的重要性。

34.我们欢迎《二十国集团发展领域承诺落实情况全面系统评估杭州峰会报告》，这反映了二十国集团在2014年至2016年发展领域取得的进展。

35.我们发起《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》，通过自愿政策选项，强化包容增长，提升发展潜力，包括:促进包容和可持续的结构转型;支持可持续农业、农商业和涉农产业发展;深化、扩大、更新本地知识和生产基础;促进在可再生能源和能效在内的可持续和安全能源领域的投资;探索就工业生产力和职业培训开展合作，同时促进在可持续和富有韧性的基础设施和产业的投资;通过符合世贸组织规则的贸易支持工业化;关注妇女和青年，撬动国内和外部资金，支持平等获取资金的机会;将科技和创新作为实现工业化关键手段等。

36.恶意的贸易错开发票等非法活动导致的跨境资金流动影响各国筹集国内发展资源。我们将继续在此方面开展工作，并欢迎各方在杭州峰会后同世界海关组织就该组织有关研究报告沟通协调。

37.包容性商业在促进发展方面发挥着重要作用。我们欢迎成立二十国集团全球包容性商业平台及其拟采取的举措，欢迎向杭州峰会提交的二十国集团包容性商业报告。

38.我们将履行共同承诺，以成功实现国际开发协会第18次增资和非洲开发基金第14次增资。

39.我们重申促进基础设施投资，坚持数量和质量并重。我们欢迎11个多边开发银行提出的《支持基础设施投资行动的联合愿景声明》，包括在各机构的职责范围内宣布的高质量基础设施项目量化指标，及其为最大限度地提高基础设施项目质量、加强项目储备、增进新老多边开发银行的合作、提升发展中国家基础设施投资的有利环境和动员私人投资所做努力。我们强调，高质量基础设施投资非常重要，其旨在综合考虑生命周期成本、安全性、抗自然灾害的韧性、创造就业机会、能力建设以及知识和专业技能转移的基础上，以各方同意的条件确保经济效率，同时处理好项目的社会和环境影响，并与经济和发展战略相一致。我们欢迎多边开发银行对《二十国集团多边开发银行优化资产负债表行动计划》的回应，并号召进一步落实该行动计划。我们注意到基础设施互联互通是实现可持续发展和共同繁荣的关键。我们核准今年启动的"全球基础设施互联互通联盟倡议"，以加强基础设施互联互通项目的整体协调与合作。我们要求世界银行作为联盟秘书处，并与全球基础设施中心、经合组织、其他多边开发银行和有兴趣的二十国集团成员一起开展工作。我们核准《二十国集团/经合组织关于基础设施和中小企业融资工具多元化政策指南文件》，并欢迎全球基础设施中心完成《政府与社会资本合作风险分担解析报告》，以帮助发展中国家更好地评估基础设施风险。我们支持二十国集团/经合组织公司治理原则和中小企业融资高级原则的有效实施，期待根据金融稳定理事会对公司治理进行的同行审议，对《二十国集团/经合组织公司治理原则》的评估方法进行修订。

40.创造高质量就业对可持续发展不可或缺，也是二十国集团成员在国内及全球层面的核心议程。我们将确保经济增长、全球化和技术创新的益处普惠共享，创造更多和更好的工作，减少不平等，促进包容的劳动力参与。我们核准二十国集团劳工就业部长会议研提的战略、行动计划和倡议，通过开展有效行动支持创业和就业能力以扩展二十国集团增长和发展议程，其中包括采取措施应对技能需求方面的挑战，支持创业和就业，创造体面工作，确保在全球供应链框架内建设更安全的工作场所，加强社会保障体系。我们核准可持续的工资政策原则。我们认为创业是创造就业机会、推动经济增长的重要动力，将强化《二十国集团创业行动计划》中的政策措施，欢迎中国通过设立二十国集团创业研究中心为此作出贡献。我们核准《二十国集团促进高质量学徒制倡议》，将提高学徒数量、质量、多元化作为优先政策。我们将在2017年进一步完善二十国集团就业计划，以落实上述承诺，并以系统和透明的方式监测落实二十国集团目标特别是促进青年和女性就业目标的进展。我们认为加强就业市场机制和政策能够提高生产力，促进体面就业，以此支持更多和可持续的工资增长，特别是低收入工人工资的增长。我们认为应对劳动移民为劳动力市场带来的机遇和挑战十分重要，因为管理好移民问题能对经济带来潜在益处。

41.二十国集团将继续优先关注粮食安全、营养、可持续农业增长以及农村发展，为落实2030年可持续发展议程作出重要贡献。我们核准农业部长会议的成果，鼓励农业部长们定期会晤并共同促进可持续农业发展和粮食价值链，包括通过技术、机制和社会创新、贸易和负责任投资等方式维护粮食安全、促进农村发展、消除贫困。我们支持农业科学部门和私营部门就此作出更多努力，欢迎召开第一次农业企业家论坛。我们认识到家庭农场和小农农业对发展的重要作用，欢迎"家庭农场和小农农业良好实践"倡议。该倡议包含一系列对二十国集团成员及其他国家有用的政策、项目和工具。我们欢迎包括全球农业和粮食安全计划在内的有关项目和倡议为促进可持续农业发展作出的贡献。

影响世界经济的其他重大全球性挑战

42.英国脱欧公投结果为世界经济增加了不确定性。二十国集团成员已充分准备好积极应对脱欧公投可能带来的经济和金融后果。我们希望看到英国未来成为欧盟的紧密伙伴。

43.我们重申致力于通过可持续发展，以及强力和有效的支持和行动应对气候变化。我们承诺一旦国内程序允许，将尽快完成加入《巴黎协定》的各自国内程序。我们欢迎部分二十国集团成员加入《协定》，以及推动《协定》在2016年底前生效的努力，期待《协定》及时全面落实。我们确认发达国家落实在联合国气候变化公约框架下所作的承诺，包括为发展中国家根据《协定》开展减缓和适应行动提供资金等的重要性。我们重申绿色气候基金提供支持的重要性。我们欢迎二十国集团气候资金研究小组关于"以有效和透明的方式提供和动员气候资金以强化减缓和适应行动"的报告。我们期待在包括《蒙特利尔议定书》和国际民航组织在内的有关多边场合取得成功并富有成果。

44.二战以来前所未有的世界范围的大规模被迫流离失所，特别是由于暴力冲突导致的迁徙，已引起全球关注。我们继续重申在安塔利亚峰会上的呼吁，即国际社会应根据国际法共同行动应对难民危机的影响、保护需求和根源，分摊相关负担。我们呼吁加强对难民及难民安置的人道主义援助，邀请所有国家根据自身能力加大对有关国际组织的协助，提升其帮助受影响国家的能力，努力寻找持久解决方案，特别是应对难民形势长期化问题，并在此方面增强对难民接受地发展援助的作用。我们支持应对当前危机的国际努力，期待即将在联合国大会期间召开的高级别会议取得成功。我们注意到世界银行将与其他国际组织及其股东国一道成立一个全球危机反应平台，以支持中低收入国家的难民及其接受地的努力。2017年，二十国集团将继续应对被迫流离失所和移民问题，并着眼于研拟具体行动。二十国集团还将在2017年研究移民问题。

45.我们强烈谴责任何形式的恐怖主义，其对国际和平与安全构成严重挑战，危害我们加强全球经济、确保可持续增长与发展的努力。我们重申团结一致打击一切形式的恐怖主义，无论发生在何地。我们将阻截恐怖主义融资的所有来源、技术和渠道，包括勒索、税收、走私自然资源、抢劫银行、抢劫文化财产、外部捐赠、绑架赎金。为应对恐怖主义，我们继续承诺有效交换信息，冻结恐怖分子资产，将恐怖主义融资入刑。我们呼吁在世界范围内快速、有效和普遍落实金融行动特别工作组标准和联合国安理会2253号决议条款。我们欢迎金融行动特别工作组在实施其打击恐怖主义融资新综合战略方面取得的进展，并呼吁有效落实其行动计划。我们呼吁金融行动特别工作组在2017年3月前研究如何在增强其引导力、加强金融行动特别工作组网络以及与其类似的区域机构的有效性方面取得进展。

46.抗生素耐药性严重威胁公共健康、经济增长和全球经济稳定。我们确认有必要从体现二十国集团自身优势的角度，采取包容的方式应对抗生素耐药性问题，以实证方法预防和减少抗生素耐药性，同时推动研发新的和现有的抗生素。我们呼吁世界卫生组织、联合国粮农组织、世界动物卫生组织、经合组织于2017年提交联合报告，就应对这一问题及其经济影响提出政策选项。鉴此，我们将推动谨慎使用抗生素，并考虑在抗生素可负担和可获得性方面的巨大挑战及其对公共卫生的影响。我们强烈支持世界卫生组织、联合国粮农组织、世界动物卫生组织的工作，期待在联合国大会期间成功举办抗生素耐药性问题高级别会议。我们期待在下任主席国任内就如何应对这些问题开展讨论。

47.我们重申，二十国集团创始精神是主要经济体平等合作并共同采取行动。凡所承诺，定将落实。

48.我们感谢中国成功主办杭州峰会并对二十国集团进程作出贡献，期待2017年在德国、2018年在阿根廷再会。

附件一:二十国集团创新增长蓝图

附件二:二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划

附件三:二十国集团深化结构性改革议程

（编辑：木合塔尔·木拉提）