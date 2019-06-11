二十国集团（G20）贸易部长会议在日本筑波举行

哈通社/努尔-苏丹/6月11日 -- 2019年6月8-9日，二十国集团（G20）贸易部长会议在日本筑波召开，其间与同期召开的数字经济部长会议举行了联席会议。

会议由日本经济产业大臣世耕弘成与外务大臣河野太郎共同主持，G20成员及新加坡、越南、西班牙、荷兰、智利、埃及、尼日利亚、塞内加尔等嘉宾国贸易部长或代表，世贸组织总干事阿泽维多和联合国贸发会议、世界银行、国际货币基金组织、经合组织等国际组织代表参会。

本次会议重点围绕全球贸易发展、优化营商环境、贸易投资与可持续和包容增长、世贸组织改革、贸易与数字经济等议题展开讨论，会后发表了联合声明，为6月底G20领导人大阪峰会做了经贸方面准备。

与会各方一致认可世贸组织对国际贸易的积极贡献，表示将共同优化营商环境，积极构建自由、开放、公平、非歧视、透明、可预见、稳定的贸易投资环境，维护市场开放，建设性地开展世贸组织必要改革。

同时，各方将加强贸易与数字经济的联动，积极开展电子商务能力建设和务实合作，充分发挥数字时代贸易投资对经济增长、增加就业、发展和创新的积极作用。

会议还发布了G20有关政策案例和商业实践汇编，旨在促进包容可持续增长。