G20峰会宣言提出为克服疫情不惜一切努力

哈通社/努尔苏丹/11月23日--据共同社消息，从21日起以在线方式召开的二十国集团（G20）领导人峰会23日凌晨结束日程落下帷幕。会议发表首脑宣言称，为克服新冠疫情，将团结一致，不惜一切努力。声明指出，全球经济复苏«不平衡且高度不确定，面临较高下行风险»，强调将«继续利用一切可用的政策工具»。

日本首相菅义伟在峰会及相关会议上表示，日本决心在2050年达成温室气体排放量实际为零的政府目标，实现去碳化社会被定位为国际承诺。国内生产总值（GDP）占全球8成的G20能否在各领域克服利害对立，将协调付诸实施将成为今后的课题。

首脑宣言明确提出«现在比以往任何时候更加需要多边合作»。宣言写入面向新冠诊断、治疗、疫苗供应和制造的协调，并宣布将为缺乏资金实力的发展中国家提供支援。宣言对日本提议的国际上共享疫苗专利以抑制价格的«专利池»机制表示支持。在支援发展中国家方面，宣言确认了包括免除债务在内的措施。

菅义伟还介绍了应对气候变暖有助于经济增长的想法。不过会议上对气候变化问题态度积极的欧洲与优先本国产业的美国等依然存在分歧，宣言仅停留在认识到二氧化碳减排的重要性等内容，还写入为实现经济增长将确保能源稳定供应。

关于东京奥运会和残奥会，宣言«对日本决心明年主办表示赞赏»。

在第二天的讨论中，各国还就塑料购物袋等流入海洋造成的海洋塑料垃圾问题展开磋商。这不仅对生态系统造成影响，还存在有害物质在人体等处积蓄的担忧，菅义伟宣布将为发展中国家的相关举措提供支援。