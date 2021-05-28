一季度G20国际货物贸易额创新高

哈通社/努尔苏丹/5月28日 -- 经济合作与发展组织(OECD)25日发布的数据显示，今年一季度二十国集团(G20)国际货物贸易进出口额创下纪录，分别突破3.97万亿美元和4.02万亿美元。与2020年第四季度相比，出口和进口分别增长8.0%和8.1%。

OECD指出，除英国外的G20经济体在2021年第一季度都实现了正增长，美元疲软和相关大宗商品价格上涨在贸易复苏中发挥了作用。包括谷物和植物油在内的农产品价格在2021年第一季度上涨了10%以上，而金属价格则接近2011年的水平。阿根廷、澳大利亚、巴西和南非等出口这些产品最多的经济体，从不断上涨的大宗商品价格中受益。

此外，2021年第一季度近35%的原油价格上涨，也带动了加拿大、俄罗斯和印尼出口价值的增长。由于能源产品是大多数G20经济体的主要进口产品，价格上涨也导致同期进口值的上升。

与疫情相关的电子产品购买热潮使半导体和集成电路的需求激增。在其他因素综合作用下，这也导致供应跟不上需求，造成产品短缺和价格上涨。OECD指出，芯片短缺深刻影响了汽车供应链，汽车和零部件出货量的放缓拖累了法国和墨西哥的货物出口总额，这两个国家的出口总额都明显低于G20的平均水平。

中国今年第一季度进出口均大幅增长，分别增长19.0%和18.9%。进口增长主要以金属、矿石、谷物、集成电路等拉动，出口增长主要以集成电路、汽车、纺织品(口罩)等产品拉动。

英国是G20中唯一一个货物贸易出现负增长的国家，一季度进出口均出现负增长。

OECD指出，虽然今年一季度G20国际货物贸易出现正增长，但服务贸易增长相对较慢。一季度G20服务贸易出口和进口增速分别约为4.4%和2.5%。