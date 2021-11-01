G20联合公报：敦促控制全球温度 深度关切新冠疫情

哈通社/罗马/11月1日 —— 据中新社消息，欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间10月31日，为期两天的二十国集团(G20)峰会正式落下帷幕。与会国家发表联合公报，促请各方采取有效行动，将全球气温升幅控制在摄氏1.5度之内。此外，G20国家仍然关注新冠肺炎大流行对可持续经济发展的影响。

报道称，在意大利首都罗马举行会议的二十国集团(G20)领导人，已经同意在大约到本世纪中叶达成碳中和，并承诺在2021年年底前，结束对国外煤电厂的融资，但他们未能就逐步淘汰国内煤炭产业，达成一致。

当地时间10月31日，G20峰会闭幕。G20领导人发布公报，并致力于实现将全球变暖限制在1.5摄氏度的目标。

报道表示，这符合2015年巴黎气候协定中的全球承诺，即把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内，并向1.5摄氏度的目标努力。

公报说，这些国家的代表认识到，1.5摄氏度的气候变化影响远低于2摄氏度。保持1.5摄氏度在可及范围内，需要所有国家采取有意义和有效的行动和承诺。G20领导人认同在本世纪中叶实现净零排放与控制气温升幅，具有“关键相关性”。

公报承诺，在2021年底前，停止提供国际公共资金给海外新增未减排的燃煤电力。G20将再度会提供1000亿美元给开发中国家，作为适应气候变迁的成本。

意大利总理德拉吉在会议正式开始讨论气候议题之前，呼吁与会领导人把目标放远。他说，我们今天所做的决定，将直接影响格拉斯哥气候峰会成功与否，且最终将影响我们应对气候危机的能力。

公报说，我们仍然深切关注新冠疫情危机对可持续发展的影响，特别是对发展中国家的影响，它已经减缓了实现2030年可持续发展议程目标的进程。我们重申，我们致力于制定全球应对政策，以加快实现可持续发展目标的进程，并支持全球经济可持续地全面复苏。

G20领导人承认，新冠疫情期间，制定人员往来共同标准具有迫切性，其中，包括核酸检测结果和新冠疫苗接种证书，以及兼容和相互承认的软件。

公告表示，我们请求各国卫生部长关注疫苗接种的进程，必要时研究加快疫苗接种的方法。G20领导人承诺，支持受新冠疫情影响的旅游业快速、稳健并且包容性的复苏。

G20还承诺，采取措施增加对发展中国家供应新冠疫苗和医疗用品等物资，并且为了完成世卫组织下达的目标，取消供应和融资方面的限制。