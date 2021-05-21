阿拉木图将大力发展G4 City项目

哈通社/努尔苏丹/5月21日 -- 据阿拉木图州政府消息，州长巴塔洛夫20日主持召开关于建设阿拉木图卫星城——G4 City工作会议，听取卫星城项目概念设计介绍，讨论项目具体实施步骤。

巴在会上表示，建设阿拉木图卫星城项目由国家总统和政府总理亲自监督落实。阿州政府已为项目基础设施建设拨款380亿坚戈，但项目至今未能启动。为此，必须尽快研究解决项目实施过程中遇到的问题，加快相关工作进度。

负责制定卫星城建设概念设计的新加坡公司代表表示，G4 City项目是整个中亚地区新的战略要点。卫星城将成为将金融、商业、教育、科学、医疗、工业、商贸物流枢纽、旅游景点、宜居社区结合在一起的独特项目，打造基础设施发达的安全、智慧城市。为此，新加坡方面制定了一系列战略建议，包括放宽签证制度、获得经济特区地位、提供投资移民政策、放开外汇管制，以及建设国际机场等。

据悉，目前在卫星城的Gate City区域，已开始建造总面积达1.3万平方米的3栋9层住宅楼，计划总共建造10栋此类建筑，总面积达4万平方米，可容纳约1300人生活。设计方案还包括园林绿化、娱乐健身及其他公共服务设施。

【编译：木合塔尔·木拉提】



