政府召开会议讨论落实G4 City项目相关工作

哈通社/阿斯塔纳/7月11日 – 哈萨克斯坦政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫主持召开了关于进一步落实G4 City项目的政府会议。各国家机关和组织的代表与会。

会上，阿斯塔纳国际金融中心管理局执行董事努尔兰·托伊姆别克表示，对于G4 City项目，有必要制定一定数量的单独法案来规范与其相关的必要活动领域之间的关系，同时必须在规划阶段提前确定G4 City项目法管辖的区域。其余内容则将按照哈萨克斯坦共和国法律予以规范。

托伊姆别克还指出，在哈萨克斯坦，雇主根据相关行政区域单位的地方执行机构，一般需要根据在人口就业问题授权机构设定和分配的配额内颁发的许可证，来吸引外国劳动力。哈萨克斯坦共和国《人口就业法》和《人口移民法》对吸引外来务工人员方面涉及的事务有明确的规定。

卫星城G4 City项目位于阿拉木图-库纳耶夫高速公路沿线，分别由Gate District,、Golden District、 Growing District 和 Green District等4区组成。

根据计划，Gate Distrtict区主要以金融和商业集群，而Golden District区为教育和医疗集群发展。此外，以出口为主的贸易物流和创新工业设施将集中在Growing District，而Green District建有文化和度假设施、博彩设施和特色公园等。

会议强调指出，实施G4 City项目的主要目标是从质上改变社会结构，形成新一代健康、积极、受教育的公民。

该项目旨在显着提高人民生活质量，改善国家人口状况，为人力资本和国家的动态发展创造条件。

G4 City项目是整个中亚地区新的战略要点。卫星城将成为将金融、商业、教育、科学、医疗、工业、商贸物流枢纽、旅游景点、宜居社区结合在一起的独特项目，打造基础设施发达的安全、智慧城市。

考虑到大规模发展前景，G4 City将发展成为拥有超过220万居民的综合城市，预计到2050年G4 City将提供超过110万个就业岗位。

根据会议讨论结果，加玛吾巴耶夫向与会各机构代表下达了一系列工作指示。

【编译：木合塔尔·木拉提】