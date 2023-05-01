G7数字部长会议提出建立AI国际标准

哈通社/阿斯塔纳/5月1日--在日本群马县高崎市召开的七国集团（G7）数字与技术部长会议周日（4月30日）通过联合声明后闭幕。声明提出，为妥善利用人工智能（AI），将力争制定“可信赖的AI”的国际技术标准，还表示反对威胁到民主和人权的AI利用。对于被指存在各种弊端而用户却迅速扩大的生成式AI等新兴技术，将合作致力于其开发利用与管制。

关于聊天软件“ChatGPT”等创作文章及绘画的生成式AI，虽然可提高业务效率等便利性较高，但也存在泄露个人信息和侵犯版权等担忧。将通过经济合作与发展组织（OECD）等国际机构来敦促制定技术标准。

有关AI的政策，声明中写进“应基于民主主义价值观”，“反对破坏民主主义价值、压制表达自由、威胁人权之类的误用和滥用”。

关于如何对待新兴技术，声明中提出了“利用创新的机会”“法治”“适当的手续”“民主主义”“尊重人权”这5项原则，将在兼顾促进开发利用与管制的同时加以推进。

声明中还写进基于“可信的数据自由流通”（DFFT）构想建立国际机制，该构想意在促进跨国数据流通使各国企业在国外易于开展活动。

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