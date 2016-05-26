G7伊势志摩峰会首日讨论全球经济风险

哈通社阿斯塔纳5月26日电 据日本共同社消息，由日本担任主席国的七国集团（G7）伊势志摩峰会26日上午开幕。日本首相安倍晋三在伊势神宫（位于三重县伊势市）迎接与会各国首脑，峰会日程正式启动。下午，首脑们将在主会场志摩市贤岛的志摩观光酒店首先讨论如何应对全球经济风险。时隔8年成为G7峰会主席国，安倍的领导力将受到考验。

至27日的峰会将围绕国际反恐、难民对策、朝鲜核导问题、全球变暖等各项全球性挑战展开讨论。与会首脑还将按照惯例合影留念。27日，越南等7个亚非国家的首脑将应邀出席峰会的扩大会议。在为期两天的会议之后，安倍将召开记者会，发表汇总峰会成果的首脑宣言并做主席总结。

在第一天的关于全球经济的讨论中，外界关注的焦点集中于在当前中国等新兴市场国家的经济增长放缓、油价下跌依然令人担忧的情况下，G7能否在出台财政政策等应对手段方面协调一致，引领全球经济实现可持续的强劲增长。

在政治、外交方面，会议将就中国正在推进军事基地化的南海问题确认彻底遵守国际法。针对极端组织"伊斯兰国"发动的巴黎、布鲁塞尔恐怖袭击，会议将提出一份"加强反恐行动计划"，通过扶贫和教育援助提高发展中国家的生活水平，防止恐怖主义滋生。

第二天的会议将讨论气候变化及能源问题。在扩大会议中，各国将就推进高质量的亚洲基础设施投资以及创立新的危机应对机制以预防传染病疫情扩散等交换意见。