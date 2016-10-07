外媒：更换过的三星galaxy note 7在一美国航班上冒烟

哈通社阿斯塔纳10月7日电 据路透社报道， 一个持有更换过后的三星galaxy note 7的家庭指出，该手机在一美国航班内开始冒烟，促使美国消费者产品安全委员会(CPSC)以及美国联邦航空管理局(FAA)展开新的调查。

Note7手机问题已经重挫三星电子的声誉，若更换过后的手机出了问题，将为该公司这场全球性丑闻添加新篇章，且可能成本巨大。



印第安那州乘客Brian Green的妻子Sarah在与丈夫通话后向路透表示，她丈夫的盖乐世Note7手机在美国西南航空由路易斯维尔飞往巴尔的摩的飞机内开始冒烟。她称Green在接获三星的简讯之后，已在约两周前更换了手机。



三星电子在一份声明稿中指出，正在收回该手机以了解问题原因。三星电子称，"在我们能够取回该手机之前，无法确认此次事件是否与新的Note7有关。"



这家全球最大智能手机制造商上月宣布在全球10个市场召回旗舰盖乐世Note7手机，召回数量至少达250万台，因电池瑕疵可能导致部分手机失火。



CPSC主席Elliot Kaye在一份声明中表示，该组织正与FAA、三星电子及手机所有人联络以收集事证，并提醒消费者他们可以把这款问题手机拿去退钱。



FAA在一份声明稿中表示，其已经证实是一部三星手机在西南航空航班上冒烟，且正就此事进行调查。



科技新闻网站The Verge稍早揭露此一消息，该网站引述Brian Green说法指出，该手机是已经更换过的，并刊登了他所拍下的包装照片。照片中显示一个盒子上有一个确认标签，三星之前已经指称这是更新手机的一个标记。一名三星发言人拒绝就此照片置评。（编辑：金桥）