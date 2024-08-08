托卡耶夫授予米尔济约耶夫哈萨克斯坦最高荣誉“金鹰”勋章

- 在作为主权国家发展的岁月里，两国建立了全面的伙伴关系和战略联盟，形成了坚实的契约法律基础。我们完全确定了边界。在互信的政治对话下，我们加快推进了经贸和文化人文联系，并在主要国际机构框架内建立了密切合作。简而言之，目前的哈乌关系堪称模范，真正达到了兄弟般的水平。 - 托卡耶夫总统说。