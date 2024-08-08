15:08, 08 八月份 2024 | GMT +6
托卡耶夫授予米尔济约耶夫哈萨克斯坦最高荣誉“金鹰”勋章
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8日向乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫授予“金鹰”勋章。
托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦视沙夫卡特·米尔济约耶夫为乌兹别克斯坦真正的领袖，国际级政治家，以及为两国间友谊与合作做出巨大贡献的杰出国家领导人。
- 在作为主权国家发展的岁月里，两国建立了全面的伙伴关系和战略联盟，形成了坚实的契约法律基础。我们完全确定了边界。在互信的政治对话下，我们加快推进了经贸和文化人文联系，并在主要国际机构框架内建立了密切合作。简而言之，目前的哈乌关系堪称模范，真正达到了兄弟般的水平。 - 托卡耶夫总统说。
沙夫卡特·米尔济约耶夫对托卡耶夫及兄弟般的哈萨克斯坦人民表示了深深的感谢。
- 我认为这一荣誉是对我们为增强两国之间世代相传的真挚友谊和睦邻关系所共同付出的努力的应有评价。哈萨克斯坦是我们最亲近、最信任且经受住时间考验的伙伴。 - 米尔济约耶夫说。
值得一提的是，“金鹰”勋章是哈萨克斯坦最高荣誉等级的国家级荣誉奖章，旨在表彰对哈萨克斯坦共和国做出杰出贡献的哈国公民或外国公民。
【编译：达娜】