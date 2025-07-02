哈萨克斯坦原油产量回升至历史高位 超出欧佩克+当月配额

产量增长主要来自田吉兹雪佛龙公司（Tengizchevroil）运营的田吉兹油田，该油田6月日产量为95.3万桶，而5月为81.32万桶。

据估算，2025年上半年哈萨克斯坦共生产原油和凝析油4990万吨（+13%），相当于日产207万桶。相比之下，2024年同期产量为4462.1万吨，即日产183.9万桶。其中，不含凝析油的原油产量为日产179万桶（+13%）。

哈萨克斯坦在欧佩克+框架下的6月产量配额为150万桶/日，因此再次出现超产。7月配额将增至151.4万桶/日。

此前，能源部曾表示，尽管5月产量略有下降，但田吉兹油田随后恢复至计划产能，今年将不会进一步提高。能源部副部长 阿勒别克·加玛吾沃夫曾指出，政府仍在与欧佩克+就配额执行进行谈判，目前哈萨克斯坦平均每天超产约40万桶。他强调，出于国家利益，哈萨克斯坦无法减少已达到的产量水平，并表示2025年的总产量计划仍维持在9620万吨未变。

随着各生产设施全面投产，预计田吉兹油田年产量将达到4000万吨（+1200万吨）。田吉兹雪佛龙公司表示，这将通过税收、特许权使用费及其他直接财政支付，为哈萨克斯坦带来额外收益。今年6月，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）宣布田吉兹已全面恢复产能。雪佛龙公司早前也表示，在布伦特原油价格为每桶60美元的情况下，田吉兹雪佛龙公司的净现金流预计在2025年达40亿美元，2026年可达50亿美元。

田吉兹油田探明储量为31亿吨（250亿桶），科罗廖夫油田储量为2亿吨（16亿桶），两地可采总储量为14亿吨（115亿桶）。田吉兹雪佛龙公司股权结构为：美国雪佛龙公司持股50%、埃克森美孚25%、哈萨克斯坦国家石油天然气公司20%、俄罗斯卢克石油5%。

哈萨克斯坦国家石油天然气公司在6月提高了2025年三大油田的总体产量预测，共增加146万吨：田吉兹3570万吨（+90万吨）、卡沙甘1800万吨（+20万吨）、卡拉恰甘纳克1114万吨（+36万吨）。

【编译：达娜】