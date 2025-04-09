哈萨克斯坦吸引俄资创新高 专家建议保持多元布局

俄资跃居首位 创历史新高

据哈萨克斯坦金融家协会分析中心数据，2024年俄罗斯对哈萨克斯坦的直接投资总额达40亿美元，比2023年增长10亿美元，占全年外国直接投资总额171亿美元的23.6%，成为哈国第一大投资来源国。相比之下，此前一直以来的领先国荷兰的投资额为38亿美元。

分析认为，受西方制裁影响，越来越多俄罗斯资本开始转向邻近、政策环境宽松的国家。哈萨克斯坦作为欧亚经济联盟成员，享有简化的海关程序和更便利的跨境投资条件，为俄资流入创造了良好基础。

不仅如此，俄资集中投入能源、基础设施和工业领域，带动了就业，推动了哈国经济增长。分析人士指出，相较于日趋收紧的西方资本渠道，俄罗斯资本在全球不稳定环境中更具持续性。

整体投资下降 投资结构待优化

尽管俄罗斯投资创下新高，但整体外国直接投资形势却并不乐观。哈萨克斯坦国家投资公司（KAZAKH INVEST）提供数据显示，2024年哈国外国直接投资总额同比下降28%，由2023年的239亿美元降至171亿美元，而净投资额更首次出现负值，为-25.5亿美元，是自2005年统计以来的首次。

Kazakh Invest认为，这一下滑并非由于哈国投资吸引力下降，而是受到以下三方面影响：

全球趋势影响：根据联合国贸发会议（UNCTAD）数据，2024年全球实际FDI下降8%，发展中国家平均下降2%，亚洲下降7%，中国下降高达29%。 大型项目结束：哈国部分大型原材料项目进入收尾阶段，例如田吉兹油田的扩建项目结束，导致该领域投资占比下降。 利润再投资下降：2024年再投资金额减少71亿美元，部分企业选择将利润用于分红而非继续投资。

高附加值项目崛起 多元化战略初显成效

尽管面临短期波动，Kazakh Invest对中长期前景表示乐观。数据显示，2024年哈萨克斯坦在高附加值领域签署多项战略投资协议，包括：

石化联合体项目（总投资70亿美元），参与方为哈萨克斯坦国家石油天然气公司KazMunayGas（40%）、中国中石化（30%）、俄罗斯西布尔公司（30%）；

中国CHN Energy投资的煤化工项目（40亿美元）；

中国东方希望集团投资的有色金属深加工产业园（120亿美元，预计创造1万个就业岗位）；

与卡塔尔合作的天然气加工与输送基础设施项目（逾100亿美元）；

新建粮食深加工项目，如新加坡Darwin Biotech公司投资的玉米淀粉项目（超1.5亿美元）和中国Fufeng Group在北部地区启动的玉米项目（10亿美元）。

联合国亚太经社委员会（ESCAP）数据显示，哈萨克斯坦以157亿美元的新增投资项目额，继续位居北亚与中亚地区首位，同比增长88%。

国家政策加速改革 吸引力仍具优势

Kazakh Invest指出，哈国当前投资政策正转向结构优化和质量提升，重点投向加工制造、出口导向型产业及高新技术。与此同时，政府正在推进多项制度改革，以改善整体投资环境：

推出国家数字投资平台、设立投资者投诉登记系统；

推行区域差异化投资政策，支持非资源型经济发展；

建立配套式优惠机制，根据项目需求组合政策工具；

为战略项目开设“绿色通道”，减少行政障碍，加快审批效率。

根据全球投资吸引力指数（Global Attractiveness Index），哈萨克斯坦在2024年位列全球第39位，并进入经合组织（OECD）最开放外国投资市场前35位，展现出较强的制度竞争力。

整体来看，虽然2024年FDI总额有所回落，但哈萨克斯坦正在积极推动投资结构转型，提升本地产业链价值。随着大型新项目陆续启动及政策环境持续优化，专家普遍认为，哈国将有望在中长期内重新激发外国投资热情，并在多边合作中强化自身经济主权与稳定性。

【编译：达娜】