金融监管署拟限制高风险贷款 防止居民过度负债

金融市场监管和发展署已将一份相关决议草案提交公众讨论。该文件适用于国内二级银行以及在哈萨克斯坦的外国银行分支机构。

草案拟引入以下变化：

• 限制还贷能力系数为0.25。 这一要求适用于过去12个月内有超过90天逾期贷款记录的借款人。也就是说，只有当借款人每月还款额不超过收入的25%时，银行才能批准新贷款。

• 在以下情况下，禁止发放无抵押消费贷款：

– 银行贷款逾期超过30天；

– 小额信贷逾期至少1天；

– 过去3年内存在被完全豁免的债务；

– 出现“无效重组”，即贷款条款虽经重新协商，但仍再次逾期且债务总额未减少。

金融市场监管和发展署解释称，此举旨在抑制消费贷款过快增长，防止居民过度负债。

该机构同时强调，这些要求仅针对曾在还款方面遇到困难的公民，而对信用记录良好的借款人则不会带来任何变化。

根据哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在9月8日国情咨文中的指示，哈萨克斯坦将在2025年底前通过新的银行法。专家认为，这一改革将为小型银行提供机会，推动竞争加剧，并使金融服务对客户更具吸引力。

【编译：阿遥】