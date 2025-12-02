旧车占比高达80%：为民众提供购买新车的可负担途径

这一数据由哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员沃勒扎斯·库斯佩科夫在接受“Бүгін LIVE”节目在线采访时透露。

—这些车辆大多已属旧车，而居民购买新车的能力相对有限。我们的目标，是通过让租赁与汽车信贷形成竞争，以更低的价格提供服务，从而为民众打开购买新车的可能性。-他说。

在采访中，这位议员还解释了汽车信贷与汽车租赁之间的差别。

—通过信贷购车，如果购买者因经济原因无法按时还款，其银行账户会被冻结，信用记录也会受到影响。但在租赁模式下情况不同。如果承租人无法继续支付月供，租赁公司只会收回车辆；如果之后希望恢复租赁，可向公司说明原因，双方达成一致即可。-库斯佩科夫指出。

他表示，汽车租赁在车型选择上没有限制。

—唯一的要求是：进入租赁体系的车辆必须是新车，二手车不能通过租赁方式出售。而对于因未及时付款被收回的车辆，只有在技术状况良好的情况下，才允许重新进入租赁市场。-他说。

根据现行规定，用于汽车租赁的车辆，其年利率将控制在15%以内。

—主要指标由国家监管，但市场机制也应发挥作用。此前，贸易和一体化部将利率定在45%的水平，工业和建设部则设定了不超过36%的上限。上周，我们与二级银行、租赁公司和汽车经销商举行了会议。会上，我们指出36%的利率对民众而言过高，建议将利率控制在10%至15%之间。同时，我们提议将价格不超过1000万坚戈的车辆纳入第一级（补贴）范围。这些建议得到了市场参与者的支持。最终，今日确定的租赁年利率将不超过15%。-他补充说。

据此前报道，哈萨克斯坦将推出汽车租赁计划，专家预计这将推动新车价格下行。该计划仅限购买新车，最大亮点是无需首付款。

【编译：阿遥】