澳大利亚春季热浪提高林火风险

据报道，新南威尔士州政府当地时间19日对首府悉尼发布近三年来的首个全面禁火令，禁止露天生火、用火或从事任何可能引发着火的活动。

法新社报道，新南威尔士州部分地区的气温飙升至34摄氏度，比一年中这个时候的平均最高温度高出10多度。位于悉尼以南500公里的一个沿海地区19日由于消防部门判断林火风险高，关闭了21所学校。

新南威尔士州农村消防局19日发表声明说：“由于偏远南岸一带的风力比预报的强，该地区今天下午有发生火灾的危险。”

澳洲政府今天（19日）上午在新南威尔士州派遣超过500名消防员和急救人员尝试扑灭61起火灾，其中13起火灾的火势还没有受到控制。

据路透社报道，气象部门预计悉尼会连续5天遭受日间最高气温均高于30摄氏度的天气，最高气温可能超过往年同期平均水平16摄氏度。21日才会有冷空气到来，使气温回落到20多摄氏度。

当地气象局表示，悉尼9月份有连续五天的气温超过30摄氏度，创下新纪录。今天（19日）的气温可能达到34摄氏度，略低于1965年9月创下的34.6摄氏度。

【编辑：小穆】