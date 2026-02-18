高市早苗再次当选日本首相 将组建新一届内阁

据悉，高市早苗当天将正式宣布新一届内阁成员名单，预计现任内阁成员将全部留任。当天晚些时候，她还将举行新闻发布会，介绍政府的财政政策重点。她表示，将推行“负责任但积极”的财政政策，并计划落实自由民主党在竞选期间提出的措施，包括暂停食品消费税两年。

据日本共同社报道，高市早苗以其保守政治立场和强硬的安全政策观点著称。她同时表示，将推进自由民主党长期以来提出的宪法修正议程。

根据日本法律规定，宪法修正需获得国会参众两院三分之二议员支持，随后还需通过全国公投方可正式生效。

此前，日本政府于今年1月在国会例行会议开始时解散众议院，并举行提前选举。今年2月初，由高市早苗领导的自由民主党在众议院选举中赢得465个议席中的三分之二席位，取得历史性胜利，为其继续执政奠定了坚实基础。

根据此前报道，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向高市早苗致贺电，祝贺她再次当选日本首相。

【编译：木合塔尔·木拉提】