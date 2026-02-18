中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:12, 18 二月 2026 | GMT +5

    高市早苗再次当选日本首相 将组建新一届内阁

    （哈萨克国际通讯社讯）当地时间2月18日，日本执政的自由民主党（LDP）党首高市早苗在国会众议院举行的投票中再次当选日本首相。

    Takaichi reelected as Japan PM at Diet after LDP's huge election win
    Photo credit: Kyodo

    据悉，高市早苗当天将正式宣布新一届内阁成员名单，预计现任内阁成员将全部留任。当天晚些时候，她还将举行新闻发布会，介绍政府的财政政策重点。她表示，将推行“负责任但积极”的财政政策，并计划落实自由民主党在竞选期间提出的措施，包括暂停食品消费税两年。

    据日本共同社报道，高市早苗以其保守政治立场和强硬的安全政策观点著称。她同时表示，将推进自由民主党长期以来提出的宪法修正议程。

    根据日本法律规定，宪法修正需获得国会参众两院三分之二议员支持，随后还需通过全国公投方可正式生效。

    此前，日本政府于今年1月在国会例行会议开始时解散众议院，并举行提前选举。今年2月初，由高市早苗领导的自由民主党在众议院选举中赢得465个议席中的三分之二席位，取得历史性胜利，为其继续执政奠定了坚实基础。

    根据此前报道，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向高市早苗致贺电，祝贺她再次当选日本首相

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    国际 日本
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读