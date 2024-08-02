11:11, 02 八月份 2024 | GMT +6
阿拉木图高房价的背后原因：专家解读
（哈萨克国际通讯社讯）据ZTB网站消息，哈萨克斯坦的大城市居民经常对阿拉木图的房价为何几乎是全国其他地区的两倍感到疑惑。即便是频繁的地震也未能改变这一趋势。
若浏览房产买卖平台就能看到价格上的巨大差异。例如，阿拉木图市中心新建住宅的每平方米价格约为70万坚戈，而在阿斯塔纳，相同类型的住房每平方米约为50万坚戈。
而在租房市场上，这一差距同样明显。在阿拉木图，市中心的一居室公寓租金在30-40万坚戈之间，而在阿斯塔纳，租金相对低廉且房屋更宽敞舒适。
对此，记者们采访了多几位专家，试图解开这一谜团。
独立金融分析师安德烈·切博塔列夫解释了这一现象，指出这是供需法则的体现。根据他的说法，在阿拉木图，购房需求远超市场供应。
- 就像所有市场一样，如果某个城市有100套待售房屋，而潜在买家只有10人，价格自然会下降。这是市场规律，阿斯塔纳与阿拉木图的房价差距正是这一规律的典型例证。 - 他说。
另外一位房产专家尼娜·卢基扬年科补充道，阿拉木图的住房一直以来对购房者和投资者都具有吸引力。即便今年一月和三月的地震也未能动摇这一局面。
- 阿拉木图的房价一直较高，这已成为定价的常态。我不认为地震会对房价和购房需求产生影响。 - 她指出。
值得一提的是，在世界房价排名中，哈萨克斯坦位列第75位。专家们认为，目前全国房价相对稳定，但预计近期会有小幅上涨。、
【编译：达娜】