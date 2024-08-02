阿拉木图高房价的背后原因：专家解读

若浏览房产买卖平台就能看到价格上的巨大差异。例如，阿拉木图市中心新建住宅的每平方米价格约为70万坚戈，而在阿斯塔纳，相同类型的住房每平方米约为50万坚戈。

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而在租房市场上，这一差距同样明显。在阿拉木图，市中心的一居室公寓租金在30-40万坚戈之间，而在阿斯塔纳，租金相对低廉且房屋更宽敞舒适。

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对此，记者们采访了多几位专家，试图解开这一谜团。

独立金融分析师安德烈·切博塔列夫解释了这一现象，指出这是供需法则的体现。根据他的说法，在阿拉木图，购房需求远超市场供应。

- 就像所有市场一样，如果某个城市有100套待售房屋，而潜在买家只有10人，价格自然会下降。这是市场规律，阿斯塔纳与阿拉木图的房价差距正是这一规律的典型例证。 - 他说。

另外一位房产专家尼娜·卢基扬年科补充道，阿拉木图的住房一直以来对购房者和投资者都具有吸引力。即便今年一月和三月的地震也未能动摇这一局面。

- 阿拉木图的房价一直较高，这已成为定价的常态。我不认为地震会对房价和购房需求产生影响。 - 她指出。

值得一提的是，在世界房价排名中，哈萨克斯坦位列第75位。专家们认为，目前全国房价相对稳定，但预计近期会有小幅上涨。、

【编译：达娜】