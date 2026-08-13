哈萨克斯坦高等教育成本上升：学费、资助金与就业市场如何变化

学费为何不断上涨？

根据国家统计局数据显示，今年第一季度，高等教育服务价格较去年同期上涨了10.8%。

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不过，各地区的学费涨幅并不相同。其中，阿特劳州涨幅最高，达到36.3%；紧随其后的分别是突厥斯坦州（19.6%）、曼格斯套州（15.2%）、库斯塔奈州（1.8%）、奇姆肯特市（15.4%）和阿斯塔纳市（15%）。相比之下，阿拉木图州的学费没有发生变化。

由此可见，尽管学费上涨已成为各大高校面临的共同趋势，但不同地区的情况并不完全一致。专家认为，这与各高校选择的发展路径不同有关。具体来看，各高校在更新物质技术基础、优化教师队伍等方面采取了不同的财务政策：投入项目较多的大学，运营成本自然更高；而改革和投入相对较少的高校，则能够节省部分资金。

例如，科学和高等教育部数据显示，近年来，各大高校的支出明显增加。高校在提高教师工资、升级实验室、推进教育数字化以及发展科研基础设施等方面投入了大量资金。此外，建设学生宿舍同样需要不小的投入，再加上通货膨胀带来的压力，最终这些成本都反映到了学费之中。

值得一提的是，国家并未为所有高校统一设定学费标准。不过，高教部的立场是，高校在制定学费时应参考教育资助金的额度，同时反对没有充分依据的涨价。

经济学家萨帕尔拜·朱巴耶夫在谈及学费上涨时，将其归因于当前的整体经济形势。

“如果年通货膨胀率保持在10%至12%的水平，那么高等教育成本以大致相同的速度上涨是合乎逻辑的。这是一个客观的经济过程。”这位专家表示。

在他看来，将学费上涨完全归因于通货膨胀并不全面。各地区学费水平的差异，同样与高校长期形成的价格政策有关。

“首都高校的学费一直处于较高水平。如果学费仍在上涨，就意味着报考人数有所增加。而在地方，由于考生数量相对较少，学费多年来一直维持在较低水平。如今，地方高校正通过提高学费，逐步向市场水平靠拢。”朱巴耶夫表示。

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他指出，领先的国立大学与地方高校之间的学费差距依然存在。目前，哈萨克斯坦顶尖国立大学一年的学费大约在100万至400万坚戈之间，而许多地方高校则维持在55万至70万坚戈左右。

自费上大学会不会成为一种奢望？

显而易见，学费高低与高校的财务能力、基础设施水平以及考生需求有关。学费上涨从经济角度看有其合理性，但由此也产生了另一个问题：高等教育对于普通民众而言究竟有多大负担？

对于刚刚进入大学、尤其是从农村来到城市求学的年轻人来说，让他们感到经济压力的并不仅仅是学费。房租、食品和交通等日常开支同样是一笔不小的负担。因此，仅凭学费水平来衡量高等教育是否容易获得，显然是不够的。

根据经济合作与发展组织（OECD）的研究，正是这些额外的生活成本，成为农村青年接受高等教育面临的主要障碍。社会学博士耶德勒·努热穆别托夫认为，如果每个人都有接受高等教育的机会，那么改善社会地位、提高收入水平也会更加容易。

“如果高等教育变得难以负担，那么这一领域作为‘社会上升通道’的功能就会逐渐丧失。在这种情况下，一个合乎逻辑的问题便是：哈萨克斯坦所有公民获得高等教育的机会是否平等？”努热穆别托夫表示。

据他介绍，一名来自地方的大学生在求学期间产生的实际开支，大约是学费的两倍。正因如此，国家正通过增加教育资助金数量来减轻这一经济负担。近年来，国家教育资助金和专项名额持续增加，“Серпін”和“Келешек”等项目也在推进。在教育资助金分配方面，工程、医疗、师范、农业以及IT等专业获得了更多政策倾斜。

然而，通过这一方式解决问题的难度也在逐年增加。原因之一是申请者人数不断增长。例如，几年前，全国每年约有20万名高中毕业生，而今年这一数字已接近21.5万人。除了应届高中毕业生，职业院校毕业生和往届毕业生也加入了争取国家教育资助金的行列。虽然国家教育资助金数量逐年增加，但希望依靠国家财政完成学业的年轻人也在不断增多。

不过，经济学家萨帕尔拜·朱巴耶夫认为，目前获取高等教育的途径仍然很多，没有必要过度担忧。

“如今，半数以上的学生都由国家出资接受教育。在许多专业中，资助金占比甚至达到55%至60%。此外，国家教育资助金的规模也在一定程度上影响了部分专业的学费水平。”他补充道。

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每年夏季，高教部都会公布国家教育资助金具体投向哪些专业。从近年来的趋势来看，考生已经逐渐开始根据国家教育资助金的分配方向选择专业。

“经济、法律和人文学科专业的竞争一直更加激烈。有时，即使考生取得120分，也未必能够获得教育资助金。而技术类专业获得的资助金名额较多，因此考生即便分数较低，也有机会被相关专业录取。”朱巴耶夫解释道。

拿到文凭并不等于拥有就业保障

围绕这一问题，各方专家的看法并不完全一致。一些人对大学教育投入能否实现回报持怀疑态度，也有人对由国家出资培养的年轻人在劳动力市场上的表现提出质疑。社会对高等教育的看法，也正在这一系列问题中逐渐发生变化。

因为过去几年里，发生变化的不仅是学费，用人单位对高等教育的要求也在改变。过去，大学文凭被视为证明专业资质的重要凭证；如今，越来越多的企业开始更加看重求职者的实际知识和技能。

根据劳动和社会保障部的数据，哈萨克斯坦目前有超过180万名年轻人拥有大学学历，另有约160万人接受过技术和职业教育。

目前，吸纳青年就业人数最多的仍然是贸易业，共有64.3万名青年在这一领域就业。相比之下，信息和通信领域为10.24万名青年提供就业岗位，金融行业则为9.65万人提供就业。

这意味着什么？这或许表明，许多年轻人在开启职业生涯时，从事的工作与自己所学专业并不完全对应。由此，也可以看到教育资助金分配与劳动力市场需求之间存在的一些脱节，以及社会对传统“文凭”观念正在发生变化。

这种现象背后的主要原因，与用人单位的实际需求直接相关。耶德勒·努热穆别托夫认为，全球正在经历从“文凭经济”向“技能经济”（skill-based economy）的转变。

“牛津大学曾开展过一项专门研究。研究显示，用人单位在评价求职者时，已经不再仅仅看重其是否拥有工程、化学或技术类专业背景。越来越多的企业希望招聘能够迅速适应变化、在复杂情况下快速作出决定的人才。企业也会关注员工的管理能力以及团队协作能力。”努热穆别托夫表示。

Фото: из личного архива Едила Нурымбетова

因此，如今不少大学生都在尝试让学习与工作同时进行。原因在于，实践经验的价值已经不再逊色于一纸文凭。此外，工作一方面能够帮助学生培养职业技能，另一方面也能在一定程度上缓解支付学费的经济压力。

归根结底，高等教育体系面临的核心问题并不只是学费高低，而在于高校能否根据实体经济的需求培养出真正具备专业能力的人才。当前，各高校不得不同时面对两项任务：一方面，在运营成本不断上升的情况下尽可能保持学费的可负担性；另一方面，则要帮助学生更好地适应劳动力市场。

为了实现这一目标，一系列大规模举措正在推进。各高校正分阶段向新的人才培养模式转型，国家也在不断调整高等教育投入和教育资助金分配机制，而用人单位也开始参与其中。