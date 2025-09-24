高等教育每年为哈萨克斯坦带来300亿坚戈收入和4万个就业岗位

—扩大与世界顶尖大学的合作，不仅有助于教育体系现代化，更是国家经济的战略资源，同时也显著提升了哈萨克斯坦的国际声誉。-科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克在接受哈通社记者采访时表示。

9月3日，英国著名学府卡迪夫大学（Cardiff University）阿斯塔纳分校正式揭牌。未来几周，还将有一批合作项目落地：9月28日至30日，马尔凯理工大学（Marche Polytechnic University）分校将在塔勒德库尔干开设，重点发展农业科学和经济学；10月14日，莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）分校将在哈萨克斯坦国立欧亚大学（L.N. Gumilyov ENU）内投入运营；本月，韩国又松大学（Woosong University）也将在突厥斯坦开设创新校区，开设人工智能和网络安全等课程。

—2024年，共有31,500名外国学生在哈萨克斯坦学习，创下历史新高。这为经济带来了超过300亿坚戈的收入，并创造了约4万个就业岗位。值得注意的是，来自亚洲的学生数量首次超过独联体国家，其中印度、中国和巴基斯坦学生居前。-努尔别克补充道。

他表示，到2029年，计划将外国留学生人数提升至10万人，教育服务出口规模达到4000亿坚戈。为此，哈萨克斯坦正在加快开设外国大学分校，其中85%聚焦于符合国家经济优先方向的技术与IT领域。与此同时，基础设施建设也在推进：宿舍床位缺口已从82,500张降至15,000张。阿斯塔纳新落成的一座宿舍楼提供了2656个床位，2025年，阿拉木图还将启用一个拥有4280个床位的新校区。

教育领域专家指出，外国大学分校的设立与国际学生数量的增长，不仅是教育体系的重要突破，也是哈萨克斯坦提升全球地位的关键环节。英国、意大利、韩国、俄罗斯等国高校在哈萨克斯坦开设分校，体现了国际社会对“哈萨克斯坦模式”的信任，也为本国青年提供了在家门口接受世界一流教育的新机遇。

【编译：阿遥】