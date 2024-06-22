高温导致巴尔干地区多国电网崩溃 多地停电交通瘫痪

本周在巴尔干地区多地出现极端高温天气，多地气温突破40摄氏度。各国有关部门纷纷发布高温预警，提醒人群防暑降温。

由于历史原因，巴尔干地区多国电网互相联通。黑山政府21日表示，该国配电系统当天出现供电问题长达数小时，大规模停电同样波及克罗地亚、波黑和阿尔巴尼亚等国。受停电影响，在波黑首都萨拉热窝、克罗地亚滨海城市斯普利特等地，21日均出现了不同程度的交通瘫痪。街道上交通信号灯停止运作，有轨电车也因缺乏动力而停运。

本次停电的具体原因尚未完全清楚。波黑国家电力公司表示，停电是由区域配电线路出现问题引起；而阿尔巴尼亚国家电力公司则明确表示，“极端高温”导致了本次大范围停电。业内人士表示，高温影响下各国用电需求攀升导致电网崩溃是本次大范围停电事件较为可能的原因。

克罗地亚输电系统运营总监 丹科·布拉热维奇：我不愿妄下结论，但初步信息显示，希腊和阿尔巴尼亚之间的电网开始崩溃，然后线路发生了变化。但这仍然是猜测和未经证实的信息。

黑山能源和矿业部长 萨沙·穆约维奇：问题一方面是由于日负荷大幅增加，另一方面是由于气温非常高，当这两个因素联系在一起时就会出现无法正常供电的情况，即线路超载并引发故障。