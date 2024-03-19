哈萨克斯坦驻戈兰高地维和部队完成部署 开始执行任务

据哈萨克斯坦国防部消息，应联合国邀请，由哈萨克斯坦武装力量选派的139名维和军人已于日前抵达位于叙利亚和以色列边境地区的戈兰高地驻所。

在对福阿尔基地的各项设施和任务工作等进行接收之后，维和人员对驻地环境进行了了解，并开展了军事装备的部署工作。

据了解，驻扎在基地内的爱尔兰维和部队军人，向哈萨克斯坦为何军人详细讲解了应急部队的操作程序、职能分工，并介绍了戈兰高地的责任范围和活动具体情况。

随后，哈萨克斯坦维和部队立即投入了维和任务执勤工作当中。

目前，在联合国维和框架下，正有来自全球12个国家的1500名军事人员正在执行“联合国控制分裂领土部队”任务。

哈萨克斯坦共和国国防部国际合作司高级官员伊利亚斯·穆斯塔芬中校表示，哈萨克斯坦维和部队在戈兰高地区域将作为整个联合国维和部队总指挥官的预备队存在，其主要任务将包括在必要时执行各类任务，特别是高危任务。

值得一提的是，哈萨克斯坦维和特遣队此次携带了24台装备进驻戈兰高地。其中15台为国产“阿尔兰”轮式步战车，4台为“卡玛兹”军用运输车，6台越野型“丰田”皮卡，以及一台仅在维和部队营区内使用的公共汽车。

根据此前报道，包括驻戈兰高地的维和部队在内，哈萨克斯坦今年计划总计向联合国驻中东、南苏丹共和国和阿卜耶伊维和部队派遣430名维和人员。

Фото: 国防部

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【编译：木合塔尔·木拉提】