哈萨克斯坦高考启动 75%的考生选择用哈萨克文答卷

据国家考试中心消息，截至目前，全国已有14个地区的考生开始进行高考，而另外6个地区因春季洪灾影响，高考主要考试阶段将于5月25日启动。

具体而言，在仍然处于自然灾害紧急状态的阿克莫拉州、阿克托别州、阿特劳州、西哈州、库斯塔奈州和北哈州，高考报名登记截止时间延长至5月20日，而考试时间则设定为5月25日~7月12日期间。

统计显示，今年登记参加全国统一高考的考生数量较去年多出2万人。2023年5月份的高考主要考试阶段，共有16.2万考生报名参加，而2024年这一数据增加到了18.1万。

国家考试中心称，考生人数的增加，除国家人口数量增长的因素外，也源于国民对高考制度公平性的新任度得到了提升。

今年参加高考的考生当中，75%选择以哈萨克文接受考试，25%选择以俄罗斯文接受考试。

所有考生当中，选择用英文接受考试的学生总数为221人。

值得一提的是，哈萨克斯坦的全国统一高考在一年内进行4次，分别于1月、3月、5~7月和8月份进行。

申请自费上大学的考生可参加所有时间的考试，申请国家公费名额的考生需参加被称作全国统一高考主要考试的5~7月份的考试。

值得一提的是，这一主要考试，会给考生两次机会。即，在第一次考试中成绩不理想的学生可参加第二次考试，以便取得理想成绩申请公费名额。

【编译：木合塔尔·木拉提】