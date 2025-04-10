最高法院裁定支持原创设计专利权利人

案件由一名个体企业主提起，其指控另一名个体企业主非法使用其注册在案的工业设计作品。争议围绕零售场所的设计元素展开，包括货架、接待台和标识等内容。根据起诉方提供的材料，被告曾在Instagram社交平台上发布了相关设计元素的图片，并据此进行商业使用，涉嫌侵犯专利权。

初审法院认定被告行为非法，裁定禁止其继续使用相关工业设计。然而，二审法院撤销了该裁决，未支持原告的诉求。

对此，最高法院指出，二审法院在认定被告享有“先用权”方面存在错误。法院明确强调，在承认先用权的前提下，被告必须在原告提交专利申请前，已自行、诚信地开发并使用相关设计。而在本案中，被告并非原创设计者，而是委托复制他人设计，因此不具备先用权。

最高法院还驳回了二审法院“只有在专利获批后才能对知识产权进行保护”的观点。根据现行法律，工业设计在注册前的一定时期内亦可受到法律保护。

最终，最高法院民事案件审判庭撤销了上诉法院的裁定，并维持初审法院作出的有利于原告的判决。

【编译：木合塔尔·木拉提】