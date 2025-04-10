08:30, 10 四月 2025 | GMT +5
最高法院裁定支持原创设计专利权利人
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦最高法院近日审理了一起涉及工业设计专利权纠纷的民事案件，并作出判决，支持了原创设计专利权利人的合法权益。
案件由一名个体企业主提起，其指控另一名个体企业主非法使用其注册在案的工业设计作品。争议围绕零售场所的设计元素展开，包括货架、接待台和标识等内容。根据起诉方提供的材料，被告曾在Instagram社交平台上发布了相关设计元素的图片，并据此进行商业使用，涉嫌侵犯专利权。
初审法院认定被告行为非法，裁定禁止其继续使用相关工业设计。然而，二审法院撤销了该裁决，未支持原告的诉求。
对此，最高法院指出，二审法院在认定被告享有“先用权”方面存在错误。法院明确强调，在承认先用权的前提下，被告必须在原告提交专利申请前，已自行、诚信地开发并使用相关设计。而在本案中，被告并非原创设计者，而是委托复制他人设计，因此不具备先用权。
最高法院还驳回了二审法院“只有在专利获批后才能对知识产权进行保护”的观点。根据现行法律，工业设计在注册前的一定时期内亦可受到法律保护。
最终，最高法院民事案件审判庭撤销了上诉法院的裁定，并维持初审法院作出的有利于原告的判决。
【编译：木合塔尔·木拉提】