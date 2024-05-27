最高法院回应有关马西莫夫案件的情况

根据此前报道，2022年1月，司法机关启动了对卡里姆·马西莫夫涉嫌“叛国行为”的调查。同年1月6日，卡里莫夫被解除国家安全委员会主席职务，1月8日被捕并被收押。

2022年8月，法院经审理判定，前国家安全委员会主席及其副手叛国罪、试图以武力颠覆国家政权罪、滥用职权和公权力罪等罪名成立。

马西莫夫被判处18年有期徒刑，及没收个人全部财产、终身不得担任国家公职。

马西莫夫对判决表示不服并提出上诉。

2023年6月，首都法院再审维持原判，仅对关押部分予以少量修改。

值得一提的是，2023年11月，国家安全委员会曾通报哈萨克国际通讯社（Kazinform），正在针对卡里姆·马西莫夫涉嫌违反哈萨克斯坦共和国刑法第218条“将犯罪所得金钱和（或）其他财产进行合法化（洗钱）”以及第366条“收受数额极大的贿赂”的行为，开展庭审前的调查。为此，马西莫夫目前被暂时从监狱转移至阿斯塔纳市的国家安全委员临时拘留中心，以便于开展相关的询问等工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】