最高法院与国际仲裁中心商讨合作 推动专业经验共享

会议由最高法院院长主持，法院行政办公室主任奈尔·阿赫梅特扎基洛夫、国际仲裁中心注册官克里斯托弗·坎贝尔-霍尔特，以及来自中国大学的教授孔庆江共同参加。

梅尔哈利耶夫院长高度评价了哈萨克斯坦司法系统与国际仲裁中心之间合作的积极发展，并赞赏托马斯·克鲁默尔在加强专业联系与推广先进实践方面所作的贡献。他表示，中国高校教授在司法领域的专业经验与观点，对相关议题的讨论具有重要价值。

会上，最高法院院长介绍了司法系统在提高诉讼效率、透明度和便利性方面正在推进的数字化工具和现代化改革。

托马斯·克鲁默尔则介绍了国际仲裁中心的主要工作内容，包括在与最高法院签署的合作备忘录框架下正在实施的项目。

该合作备忘录由哈萨克斯坦最高法院、阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）法院及国际仲裁中心三方于 2021 年签署，旨在推进司法标准统一及共同倡议的落实。

根据备忘录内容，各方计划通过国际项目、多边合作、教育与科研活动，在商事纠纷解决领域开展经验交流、咨询支持、共同立场制定，以及法律信息与司法实践共享等工作。

双方还讨论了未来合作的重点方向，并确认将继续推动联合倡议，包括开展专家知识交流活动。

【编译：达娜】