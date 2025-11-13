西哈州拟建高鼻羚羊肉加工综合体 吸引中方投资700万欧元

据西哈州农业厅副厅长鲁斯帖穆·祖勒卡舍夫介绍，目前全州共捕获高鼻羚羊9.07万头。

祖勒卡舍夫在接受记者采访时表示，目前已批准设立15个高鼻羚羊接收和屠宰点，但只有一家企业——库布雷公司计划进行深度加工。他指出，这一规模显然难以满足潜在需求。

他介绍说，为推动该领域发展，今年西哈州州长率团访问中国期间，双方围绕高鼻羚羊肉及其衍生产品加工项目进行了多轮投资洽谈。期间，西哈州政府与中国承天润康医药有限公司签署了关于“高鼻羚羊衍生品加工项目”的谅解备忘录。

—此后，该公司代表团已赴西哈州考察，计划在卡兹塔洛夫或阿克扎伊赫县建设一个肉类加工综合体，用于加工高鼻羚羊肉及其衍生产品。预计将吸引700万欧元投资，设计产能为每班次加工2000头高鼻羚羊。项目计划于2026年4月1日开工，2027年10月1日竣工。-祖勒卡舍夫介绍说。

他补充道，该综合体将从事高鼻羚羊肉加工、肉骨粉和蛋白粉生产，并从高鼻羚羊角中提取药用成分。同时，在非狩猎季节，工厂还将加工牛、马、羊等农场动物的肉类，以确保产能稳定和经济效益的持续性。

据此前报道，近日，西哈州“阿赫贾伊克”社会创业公司在中国南京市开设投资和贸易代表处。该代表处位于中亚-中国合作中心大楼，是哈萨克斯坦首个在地区层面设立的外商投资代表处。

【编译：阿遥】