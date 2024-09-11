阿斯塔纳举办高级别研讨会 讨论联合国未来峰会议题

（哈萨克国际通讯社讯）在联合国未来峰会举办前夕，由联合国常驻哈萨克斯坦协调员办公室和马克苏特·纳里克巴耶夫大学（Maqsut Narikbayev University）联合举办的主题为《未来峰会：迈向全球共识》的高级别研讨会9月10日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳召开。

据悉，联合国未来峰会将于2024年9月22日至23日在纽约联合国总部举行。而此次在阿斯塔纳举行的研讨会，是为未来峰会做准备的重要活动之一。

来自驻哈外交使团、科学界、媒体届的100多为代表参加了研讨会。

与会者围绕未来峰会的主要议题，即加强哈萨克斯坦在多边外交中的作用，以及联合国各国为达成新的和平、安全和可持续发展全球公约而做出的主要贡献等进行了讨论。

研讨会上还介绍了德国、瑞典和荷兰就相互协调而提出的具体措施：《未来公约》、《全球数字协议》和《下一代宣言》。

Photo credit: Communications Office of the UN in Kazakhstan

联合国常驻哈萨克斯坦协调员米卡埃拉·弗里伯格-斯道瑞女士说：

- 全球合作对于我们的生存比以往任何时候都更加重要，但在一个充满不信任和老旧制度的世界中，实现这一目标变得越来越困难。未来峰会是我们重回正轨的机会。这个峰会，将重点关注我们如何共同努力实现共同目标并解决新问题。本次峰会将有助于恢复有效全球治理所需的信心。

马克苏特·纳里克巴耶夫大学（Maqsut Narikbayev University）学生阿米娜·别克陶巴耶娃作为“青年之声”的代表发表讲话，强调了让年轻人参与决策过程的重要性。

她指出，未来峰会努力反映年轻一代的需求，在峰会筹备过程中，努力让不同背景的年轻人参与其中，并考虑年轻人的意见。今年7月，联合国驻哈萨克斯坦青年理事会成立。

Photo credit: Communications Office of the UN in Kazakhstan

联合国常驻哈萨克斯坦协调员办公室消息称，本次研讨会期间的讨论内容，将直接用于未来峰会的筹备工作。这是因为，与会者们创造更美好未来的决心和努力，将是本月晚些时候聚集在纽约的世界领导人做出全面决定的关键。

【编译：木合塔尔·木拉提】