哈萨克斯坦持续吸引高素质IT人才

他指出，为吸引高素质IT人才并为其融入哈萨克斯坦生态系统创造有利条件，政府推出了“Digital Nomad Residence”和“Digital Nomad Visa”计划。

“Digital Nomad Residence”计划允许完全在线办理居留许可。此前，申请人需亲自来哈办理个人纳税人代码（IIN）和电子数字签名，并提供收入证明。如今，整个流程可远程完成，申请通过astanahub.com和egov.kz网站提交。IIN和电子数字签名可通过海外机构办理，收入证明不再是必需条件。这极大简化了外国IT专业人士的入境和合法化程序。

“Digital Nomad Visa”计划是为数字游民设计的专用签证，允许持有人在哈萨克斯坦从事专业工作一年，并获得继续居留的许可。该签证在线办理，首次为数字游民在哈境内的劳动活动提供合法化支持。

目前，已收到204份该计划的申请，首批两份签证已发放给阿尔及利亚和博茨瓦纳公民。

扎苏兰·马迪耶夫表示：“这些计划是打造现代化、技术驱动型移民政策的重要一步，旨在吸引数字人才。”

【编译：木合塔尔·木拉提】