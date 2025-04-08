欧佩克+提高原油开采配额：这对哈萨克斯坦意味着什么？

据他介绍，此次提高配额是欧佩克+对内部部分成员国“超产”现象的一种回应。包括伊拉克和哈萨克斯坦在内的部分国家此前多次突破配额限制，而OPEC+选择并未对其进行惩罚，而是将其实际产量“合法化”，以维持联盟的团结与稳定。

- 这表明欧佩克+正逐步向更加灵活的调控机制转变。此次配额调整不仅是对产量数据的修订，更是向市场传递出一种信号——未来联盟内部将更侧重实际市场情况与各成员国潜力，而非一味追求统一的限制框架。 - 伊斯梅洛夫指出。

他强调，虽然哈萨克斯坦曾出现超产情况，但始终保持与欧佩克+的建设性对话，并按时提交补偿性计划。因此，联盟并未将其视为严重违规行为，而是作为技术性偏差处理。

- 与一些忽视协议的国家不同，哈萨克斯坦始终在框架内行事，承认超产、解释原因，并提出具体的补偿措施。更重要的是，哈萨克斯坦正展现出稳定增长的潜力与持续的投资热情，欧佩克+也倾向于将这种增长纳入正式配额管理中，以维持长期平衡。 - 他说道。

此外，专家还指出，哈萨克斯坦作为政治上相对中立且可靠的能源伙伴，其配额的提高也带有外交意义，反映出联盟对其立场的认可与重视。

- 对哈萨克斯坦而言，这是一个积极信号。但我们也要清醒认识到，CPC里海石油管线俄罗斯段仍可能成为外部施压工具。因此，我们必须加快布局替代出口路线，比如通过阿克套港、开拓对华方向，或探索与伊朗的原油互换机制。同时，还应加快建设第四座炼油厂，否则将长期陷于原油出口附加值低的困境。 - 伊斯梅洛夫补充道。

值得一提的是，根据最新协议，欧佩克+将从2025年5月起将整体产量配额上调41.1万桶/日，相当于连续三个月的增产幅度。哈萨克斯坦的日配额调整为140万桶，俄罗斯为900万桶，沙特阿拉伯为920万桶，伊拉克为400万桶，阿联酋为300万桶，科威特为240万桶，阿尔及利亚为91.9万桶，阿曼为76.8万桶。

欧佩克+表示，未来是否继续增产将根据市场变化作出动态调整，必要时将暂停或取消增产计划。

【编译：达娜】